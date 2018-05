Google Gmail är världens populäraste tjänst för gratismejl, men under lång tid har den känts ganska föråldrad i både form och upplägg.

Nu kommer dock en ny version som har fått en rejäl ansiktslyftning. En viktigt tanke är att du ska kunna göra fler saker direkt i inkorgen. Det räcker till exempel att placera musmarkören på ett mejl för att utföra viktigaste åtgärderna – utan att öppna själva mejlet. Får du bilagor kan du på samma sätt visa dem direkt från inkorgen.

Snooza mejlen

Gmail har även fått ett antal nya funktioner, till exempel Skjut upp (Snooze på engelska). Med den kan du skjuta upp ett mejl, likt väckarklockans snooze-funktion. Det här är bra om du får ett viktigt brev som du inte har tid att hantera på en gång.

En annan spännande funktion är Konfidentiellt läge. Den skapar lösenordskyddade mejl som mottagaren varken kan vidarebefordra, kopiera eller skriva ut. Det är också möjligt att göra mejlet självförstörande, alltså låta det försvinna efter en viss tid. Däremot går det förstås inte att hindra mottagaren från att ta en skärmdump, så fullständigt konfidentiellt är det inte.

Google jobbar även hårt med artificiell intelligens i alla tjänster, och Gmail är inget undantag. Den nya funktionen Påminnelser gör att exempelvis att gamla mejl som innehåller något viktigt hamnar överst i inkorgen med en uppmaning att svara.

En annan nyhet är Smart reply som skapar standardsvar utifrån mejlets innehåll. Om du exempelvis får en mötesinbjudan möte kan du klicka på knappen Sure, that works for me istället för att skriva något själv. Än så länge fungerar det bara för mejl på engelska.