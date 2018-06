Kolla var matchen visas

Nu är fotbolls-vm i Ryssland i full gång, och som du säkert har märkt visas matcherna omväxlande i Sveriges Television och TV4 – samt via strömningstjänsten C More.

Är du osäker på vad som visas när och var har SVT en överskådlig guide på sin sajt.

Surfa till www.svt.se

Liveresultat i Fifas app

Alla stora nyhetssajter presentera förstås matchresultaten, men vill du ha allt samlat på ett och samma ställe finns organisatören Fifas officiella app. Här får du live-resultat både från fotbolls-vm. Du väljer själv vilka lag och tävlingar du vill följa, exempelvis det svenska vm-landslaget.

Förutom appen har Fifa förstås också en speciell vm-sajt på webben.

Ladda ned Fifa Official App för Android

Ladda ned Fifa Official App för IOS

Surfa till www.fifa.com

Digitala fotbollskort

Många yngre fotbollsfan gillar att samla och byta fotbollskort och numera finns detta även i digital form. Fifa har, tillsammans med en sponsor, tagit fram en app och sajt där man kan samla och byta digitala fotbollskort.

Ladda ned Panini Sticker Album för Android

Ladda ned Panini Sticker Album för IOS

Surfa till paninistickeralbum.fifa.com

Ryska fotbollsnyheter

Statliga ryska tv-kanalen RT sänder propaganda till omvärlden via internet. Vill du följa fotbolls-vm från ett ryskt perspektiv är den förstås ett intressant val.

Ladda ned RT News för Android

Ladda ned RT News för IOS

Surfa till www.rt.com

Vinnaren avslöjas redan nu

Trots att det är långt kvar till finalen går det redan nu att kora en vinnare. Segraren i fotbolls-vm blir Brasilien. Ja, det här förutser i alla fall de stora spelbolagen.

För att se deras odds kan du gå in på sajten Braodds, som samlar och jämför alla odds för stora evenemang och händelser.

Surfa till www.braodds.com





Lär dig ryska bokstäver

Att lära sig ryska inför fotbolls-vm är kanske lite överdrivet, men lär du dig det ryska alfabetet så blir det i alla fall lättare att förstå vad det står på skyltar och reklam.

På språksajten Worddive får du hjälp att lära dig alfabetet – i form av text, ljud och bild.

Surfa till www.worddive.com/se/ryska-alfabetet