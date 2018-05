Acer presenterade kommande årets nyheter på en stor presskonferens i New York på onsdagen. PC för Alla var på plats för att kolla in de häftigaste nyheterna. Många av dessa lär vi få se i svenska butiker framåt hösten och vintern, eller kanske ännu senare. Ett par allt-i-ett-modeller som visades upp på samma event i fjol har till exempel först nu kommit till svenska butiker.

Under det senaste året har Acer imponerat med ett par tre extra intressanta datorer, som senaste Swift 5, världens lättaste 14-tummare med vikt under ett kilo, extremt tunna lyxdatorn Swift 7 och extrema gamingdatorn Predator 21 X. Därför var det extra intressant att se om de kunde överraska oss igen.

Många ville ta sig en titt på galet lätta Swift 5 i 15-tumsformat.

Nytt rekord, lättaste 15-tummaren

Det som kanske imponerande mest denna gång var en ny modell av just Acer Swift 5, som precis som vårens 14-tummare väger under ett kilo. Men nu är det faktiskt en ännu större laptop med skärm på hela 15,6 tum. Den ska köra senaste fyrkärniga Intel Core-processorerna, ha upp till 16 GB ddr4-minnen och upp till 1 TB ssd. Den har en snabb usb 3.1 typ c gen 2-port, ips-skärm med 1080p-upplösning och fingeravtrycksläsare.

Nya Swift 5 ska också ha större batteri än 14-tummaren, men hur mycket större och vad det innebär för batteritiden framgår inte. Och tydligen lyckas den fortfarande behålla en extremt låg vikt. Datorn är så pass ny att Acer bara hade ett enda exemplar att visa upp, men vi fick tillfälle att känna på den, och kan konstatera att Acer verkar ha lyckats lika bra med den som med 14-tummaren. Den känns overkligt lätt att bära runt på, som om den var gjord av kartong. Men nej, det handlar om lättmetallegeringar som håller nere vikten.

Att bära den känns lätt overkligt. Swift 5 väger nästan hälften så mycket som vi är vana vid att datorer i det här formatet gör.

Acer hade inget konkret besked om när datorn kommer till Sverige och vad den kostar. Vi hoppas på besked om det inom kort från nordiska Acer-kontoret. 14-tummaren är inte hutlöst dyr, så vi hoppas att detsamma gäller för 15-tummaren.

Chromebook utan kompromisser

En annan högintressant dator är en ny laptop med Chrome OS. Chromebook Spin 13 ska enligt Acer vara den kraftfullaste Chromebooken någonsin, med nya 8:e generationens Core-processor under huven med fyra kärnor och ordentligt med prestanda. Det är en lyxigt byggd sak med skön premium-känsla och Gorilla Glass på framsidan. Vore det inte för Chrome OS på skärmen hade vi trott det var en av Acers lite bättre "vanliga" Spin-modeller.

Skärmen är av pek-typ och som alla andra datorer från Acer med Spin i namnet är det en 360 graders vikbar hybriddator som kan köras i surfplatteläge. Det blir ju extra intressant när Chomebookar numera har stöd för Android-appar. Då kommer pekskärmen väl till pass.

Acer Chromebook Spin 13 presenteras som en Chromebook för business-världen. Och visst har den lite stil av just en mötesrums-notebook.

Utöver detta presenterades bland annat ett par lite mindre intressanta Chromebookar – en 15-tummare och en Chrome OS-tablet på 10 tum med mer ”normal” Chromebook-hårdvara under skalet, Celeron- och Pentium-processorer.

Även de nya Chromebookmodellerna saknar än så läng uppgifter om pris och tillgänglighet.

Spela med stil

Tredje datorn som drog uppmärksamheten till sig var faktiskt inte så ny egentligen. Gamingdatorn Predator Helios 300 finns redan i svenska butiker, men nu kommer en aningen uppdaterad specialutgåva. Dels har den fått lite extra processorkraft med senaste generationen Core i7+, dels ska skärmen ha blivit lite vassare med 144 Hz uppdateringsfrekvens.

Acer Predator Helios 300, speldator i unikt utförande.

Men det mest uppenbara är ny design, med chassi i vitt och guld istället för det lite uttjatade svart och rött som varenda gamingdator har. Det uppskattar vi, och hoppas att det är början på en ny trend med lite mer varierande stil på speldatorer.

Exakt tillgänglighet och pris avslöjades inte, men nuvarande Helios 300 med liknande specar går på ca 16 000 kronor, så extremt mycket dyrare än så hoppas vi inte att den blir.

Mer för spel

Slutligen radade Acer upp en hel drös nya gamingdatorer. Till att börja med biffiga Predator Helios 500 med Core i9+-processor och Geforce GTX 1070-grafik. Den ska komma till Europa ganska så omedelbart och kosta från 1 999 euro. Sedan har vi den extra kompakta och halvsnabba desktopdatorn Nitro 50 med pris från 999 euro.

Vi fick också se två lite större stationära gamingburkar; Orion 5000 med Core i7+ 8700k och dubbla Geforce GTX 1080ti-grafikkort, samt kompaktare Orion 3000 med lite klenare processor och "bara" ett grafikkort. Orion 3000 konner till Europa i juli med en prislapp från 999 euro och Orion 5000 lite tidigare i juni med priset 1 299 euro.

Acer Predator Orion 3000, en av tre stationära speldatorer som presenterades.

...och en blick in i framtiden

Till slut fick vi också en teaser om någonting lite extra extremt, som vi varken fick se specifikationer för, se demonstrerad eller överhuvudtaget se på bild – den framtida gamingdatorn Predator X, som ska vara bestyckad med dubbla Xeon-proccesorer och ge enormt med cpu-prestanda. Det kan verka överdrivet för en speldator, där ju grafikkortet sätter de flesta begränsningarna.

Men tanken med ett sådant vräkigt (och troligen svindyrt) datorbygge är att du både ska kunna spela kompromisslöst och göra annat samtidigt. Så det är en dator för professionella gamern som vill spela, kunna strömma på Twitch, spara video i bakgrunden och köra ett och annat annat program på samma dator på en gång.