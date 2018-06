LTE3302 är en ny router för mobilt bredband från Zyxel. Dess fulla namn är LTE3302-M432 men den kallas på Zyxels webb bara för LTE3302, så då gör vi för enkelhetens skull också det. Det här är en router tänkt att stå på en fast plats i hemmet, eller kanske i sommarstugan. Det är inte alla som har tillgång till fast fiber, och då kan en router som denna bli ett smart, om än inte blixtrande snabbt, alternativ för att få bredband till hela hemmet.

I standardutförande har den inte heller batteri inbyggt, men det går faktiskt att köpa till som tillbehör och montera in ett om du vill få den mer mobil. Vi har dock testat den som den kommer från butik, batterilös.

Enkel, diskret och elegant

Till det yttre påminner LTE3302 mycket om de mindre mesh-dosorna från till exempel Asus, Google och TP-link (men inte Zyxels egna, som är en större och kraftfullare sak), en platt puck som är 13x13 centimeter bred och 4,5 centimeter hög, elegant designad i mjölkvit plast med en handfull hyfsat diskreta dioder framtilll.

Zyxel LTE3302 har två fästen för externa antenner baktill, men några sådana ingår inte. Enligt manualen är de till för att förbättra trådlös wan, det vill säga mobila 3g och 4g-mottagningen. Vi hade hellre sett att de var till för trådlös lan, det vill säga wifi, som är det routern har mer problem med.

På undersidan har den rejäl gummitya för att stå stadigt på ett bord, och fästen som gör att du kan hänga upp den på en vägg. Dosan har en knapp på ovansidan som slår av eller på wifi, och baktill hittar vi mikro usb-kontakt för strömadapter, lucka och släde för sim-kortet i mini sim-format och två ethernetportar.

Ingen av dessa pluggar du dock in och använder som internetuppkoppling. Det här är en 3g/4g-router och ingenting annat. En del liknande routrar med inbyggd sim-kortsläsare är mer flexibla och kombinerar wan (Wide Area Network, eller på ren svenska din Internetuppkoppling) via nätverksport och via mobilmodem. Men inte Zyxels. Surfa mobilt, eller surfa inte alls.

Lätt att installera, jobbig att administrera

Uppackning och installation är enkel. Den är förkonfigurerad med säkert wifi och så fort vi stoppar in sim-kortet så får vi lokalt lan och wifi med väl fungerande och till synes stabil internetuppkoppling. Därefter behöver vi knappa ansluta och knappa in routerns ip-nummer för en första konfiguration som ändrar admin-gränssnittets lösenord till ett säkert.

Zyxel LTE3302 går att hänga upp på väggen, vilket vi alltid uppskattar.

Sedan lämnar vi snabbt gränssnittet, för det är fult, opedagogiskt, teknokratiskt och frustrerande bökigt att navigera. Det känns mer som en router från tidigt 2000-tal än en för vanligt folk 2018. Det finns inte heller någon app för att hantera LTE3302, vilket känns som en miss för en ny router.

Här finns visserligen en handfull användbara funktioner, som schemaläggning för wifi-åtkomst och en blockeringslista för url-er, nyckelord och vissa protokoll, men de är lika bökiga att ställa in och svåra att hitta i gränssnittet som allt annat. H

Modemdelen stödjer lte cat 6, vilket innebär som bäst ca 300 Mbit/sek nerladdning och 50 Mbit/sek uppladdning. Men då vi aldrig kommer i närheten av det från operatören är det svårt att säga hur nära routern kan komma det. Signalstyrkan verkar dock bra, och vi får stabilt minst 20 oavsett var vi placerar routern i vår testlägenhet. Så prestanda och stabilitet på lte-delen har vi inga klagomål på.

Roligare än så här blir det inte. Webbgränssnittet är inte direkt inspirerande, och med hög tröskel för den som inte har stor nätverksvana. Det går att få på svenska, men ibland med lite tafflig översättning.

Wifi räcker inte till

Däremot imponerar den inte som wifi-hotspot. Den stödjer enbart upp till 802.11n och opererar på 2,4 GHz-bandet. Det är i och för sig inte något stort problem så länge du bara ska kommunicera ut till mobilt Internet, då är det ändå 4g-uppkopplingen som sätter bandbreddsgränsen. Du kan i teorin fortfarande få upp till 300 Mbit/sek.

Även för att vara en så enkel wifi-åtkomstpunkt som den är övertygar den inte prestandamässigt. Framförallt är räckvidden tveksam. Vi använde en handfull mobila klienter för att mäta bandbredd. I samma rum som routern maxar de ut lte-modemets uppkoppling, men vi behöver inte röra oss långt för att det ska falla ner mot 15-17 Mbit/sek eller till och med under tio.

Speciellt är det uppladdningshastigheten som dyker snabbt. Med ett par innerväggar mellan routern och klienter är vi nere på som bäst ett par megabit. Vi testade att dela ut wifi från en vanlig laptop med ett mobilt usb-modem på samma plats som routern. Det funkade faktiskt lite bättre till enskilda klienter, även om LTE3302 slår datorn i antal samtidigt anslutna enheter. Men hur LTE3302 skulle kunna förse en hel sommarstuga med fullgod wifi har vi svårt att se.

Det finns ingen mobilapp fölr administration, men ett webbgränssnitt anpassat för mobil. I alla fall på pappret, så här ser det ut och är nästan omöjligt att navigera.

Istället skulle vi rekommendera att den används i ett speciellt Brigde Mode i kombination med en bättre vanlig router. Då ansluts den via ethernet-kabel till en routerns wan-port och har själv bara en uppgift, att vara Internetuppkoppling.