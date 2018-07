Under Anpassningar i inställningspanelen i Windows 10 kan du ställa in ditt operativsystem så att det ändrar låsskärmen dagligen med vackra bilder från Windows Spotlight. Det är en väldigt trevlig funktion, men bristen är att de fantastiska bilderna bara visas just på låsskärmen.

Vill du ha samma bild till exempel som skrivbordsbakgrund också måste du göra det manuellt, spara bilden på din dator och ställa in den som din bakgrundsbild. Vi har skrivit om detta i den här artikeln. Men vem har tid och ork att hålla på med det varje gång det dyker upp en ny lockande bild?

Men nu finns det en app som heter Dynamic Theme som kan fixa detta automatiskt. Det är en Universal Windows Platform-app, eller uwp-app som de brukar kallas. Detta innebär att den fungerar på flera plattformar, som till exempel dator och telefon.

Dynamic Theme gör det möjligt för en användare att automatiskt ändra bakgrundsbild på låsskärmen eller på skrivbordsbakgrunden med dagens bild från Bing eller Spotlight. Den är enkel att använda och har några alternativ som utökar anpassningsupplevelsen i Windows 10. Vi visar hur du installerar programmet och förklarar alternativen.

1. Installera

Öppna Microsoft Store och sök efter Dynamic Theme. Klicka på Skaffa och vänta på nedladdning och installation. Starta appen.





2. Spotlight

Klicka på Background. Välj Windows Spotlight under Background. Din skrivbordsbakgrund är klar.

3. Bing

Vill du hellre ha bilder från Bing, där det också dagligen dyker upp en ny vacker vy, väljer du detta i stället.





4. Alternativ

På samma sätt kan du göra inställningar för låsskärmen med valet Lock screen. Utöver valen ovan kan du ha ett eget foto eller ett bildspel.