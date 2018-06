Förhoppningsvis innebär sommarveckorna att du får möjlighet att koppla av, och kanske njuta av en resa eller två. Men även soliga dagar på stränder och pittoreska torg innebär en säkerhetsrisk för den som inte är försiktig. Här är fem riskfaktorer som kan vara bra att ha i bakhuvudet för att undvika en tråkig semester-överraskning:

1. Bank-ID-bedragare

Ponera att du sitter på altanen och sippar rosévin. Plötsligt blir du uppringd av någon som säger sig arbeta på Nordea och meddelar att det gjorts märkliga bankomatuttag i utkanten av Krakow. Där du befann dig förra veckan! Du rycks upp ur semesterdrömmen och adrenalinet sätter in. "Vi kan stoppa bedragarna på en gång, men du måste signera med ditt Bank-ID för att blockera uttagen", säger den inkännande bankkvinnan i andra änden av luren. Sagt och gjort – du slänger dig över mobilen och beviljar förfrågan.

Eller gör du verkligen det? Det senaste året har rapporterna om de så kallade Bank-ID-bedragarna blivit allt fler. Förövarna kartlägger sina offer och manipulerar dem sedan på social väg för att bryta sig in på deras bankkonton och skinna dem på pengar. Blir du lurad finns det ingen garanti att du får återse dina pengar. Fyra uppmärksammade ARN-beslut (läs här och här) gav nyligen offren rätt i tre av fallen – medan den fjärde ansågs ha agerat exceptionellt oaktsamt. Bankerna är inte speciellt sugna på att ersätta dig, men fler liknande ärenden till ARN lär peka ut en tydlig riktning kring vad som gäller framöver.

Så skyddar du dig:

Signera aldrig någonting via Bank-ID utan att själv ringa upp företaget som personen i luren säger sig arbeta för. Även om det är lätt att drabbas av panik i en sådan här situation har du allt att vinna på att hålla huvudet kallt, ta ett djupt andetag och själv ta kontroll över situationen.

2. Öppna wifi-nätverk

Nya roamingregler i all ära – många ser fortfarande kaféstoppet som ett gyllene tillfälle att uppdatera sig om vad som händer i världen där hemma. Men ett tillgängligt wifi-nätverk betyder inte per automatik att du bör ansluta dig till det. Virussmittade inloggningsportaler och nätverk som komprometterats (eller kopierats) av hackare hör inte till ovanligheterna – även på platser som kan förväntas vara säkra, som hotell, flygplatser och dylikt.

Så skyddar du dig:

Med en vpn-tjänst och ett effektivt antivirusprogram kan du känna dig ganska säker. Dessutom kan det vara klokt att vidta extra försiktighetsåtgärder – som att bara surfa på sajter som krypterats med https, inte använda wifi-nätverk du inte känner till, samt undvika att logga in på känsliga sajter och tjänster om det inte är absolut nödvändigt. Ställ också in dina enheter så att de inte per automatik ansluter till öppna wifi-nätverk!

3. Trådlös skimning

Allt fler betalkort har stöd för kontaktlösa betalningar, det vill säga att vi "blippar" våra kort mot supportade terminaler vid mindre inköp. Ett smidigt förfarande som i vissa fall eliminerar risken med att någon spanar in din kod över axeln på dig. Helt säkert är det dock fortfarande inte – i ett uppmärksammat reportage från SVT visas hur lätt det är att bygga en skanner som samlar in kortuppgifter på trådlös väg.

I nuläget verkar inte trådlös skimning ha slagit igenom på lika bred front som de klassiska tjuv-metoderna, men ibland är det bra att ligga steget före brottslingarna.

Så skyddar du dig:

Numera finns det såväl plånböcker som särskilda kort med inbyggda rfid-störsändare. Dessa hindrar obehöriga från att läsa av de kortuppgifter du skickar på trådlös väg, och kan vara en vettig investering om du vet med dig att du kommer använda ditt betalkort frekvent på semestern. I den här artikeln tipsar vi om en specifik produkt, men flera återförsäljare håller dylika produkter i sina lager.

4. Semesterskryt på Facebook

En av de främsta funktionerna med sociala medier som Facebook, Instagram och dylikt är att visa våra följare hur bra vi har det. Gärna på sommaren, när bilder på stränder, paraplydrinkar och annat som hör semestern till flockas i våra flöden. Men det gäller att skryta med eftertänksamhet. Förutom avundsjuka vänner riskerar du även att trålande inbrottstjuvar tar dina restaurangbilder från Mallorca som ett tecken på att de kan promenera in hemma hos dig och stjäla allt du äger.

Så skyddar du dig:

Förutom att iaktta varsamhet kring vad du lägger ut och när bör du också begränsa vilka som kan se dina inlägg på Facebook och Instagram. På Facebook går du in via Inställningar och väljer Sekretess. Under Din aktivitet kan du välja vad som helst utom Offentligt – för det betyder att alla kan se dina inlägg.

På Instagram väljer du de tre lodräta prickarna för att komma till inställningsmenyn. En bit ned hittar du ett reglage för Privat konto. Se till att det är aktiverat!

5. Vanliga, "hederliga" mobiltjuvar

Mobiltelefonerna blir bara dyrare, och därmed också mer stöldbegärliga. Vissa städer plågas mer av ficktjuvar än andra, men i och med att vi förlägger allt mer av våra liv till våra mobiler innebär det ofta en smärre katastrof om tjuven är framme. Att tänka på saker som var du förvarar din telefon och bäst skyddar den från att bli stulen hoppas vi att du redan gör – men om olyckan är framme finns det också saker du kan göra för att minimera skadan.

Det här kan du göra:

Skriv ned mobilens imei-nummer. Detta kan sägas vara dess personnummer och kan komma till användning om du gör en polisanmälan. På Android kan du skriva *#06# på knappsatsen för att ta reda på imei-numret. För alla olika Iphone-modeller – se Apples supportsida för imei.

Hitta och radera luren. Om din Android-telefon blir stulen kan du surfa in på android.com/find för att se var den befinner sig för tillfället. Det kräver att telefonen har platsspårning aktiverad. Här finns också åtgärder för att rensa din Android-lur på information, eller få den att ringa i upp till fem minuter. Iphone har en liknande funktion som återfinns på Icloud – den hittar du här.

Använd skärmlås. En pin-kod är ett effektivt sätt att hålla snokande fingrar och ögon borta från telefonens innersta hemligheter. Fingeravtryck och grafiska lösenord är två andra vanliga alternativ, och dessutom har flera av de nyare telefonerna någon form av ansiktsigenkänning. Som regel hittar du dessa alternativ under Säkerhet i inställningsmenyn. Sätt också gärna en kort tidsintervall för när skärmen ska gå in i viloläge och kräva något av ovanstående alternativ för att telefonen ska kunna användas igen.