När du installerar ett program eller en app i Windows 10 läggs det automatiskt till listan på startmenyn. Programmen läggs oftast till med sina egna namn, men det är upp till tillverkaren.

Vissa tillverkare föredrar lite irriterande att lägga in programmen med företagets namn först, vilket kan göra dem svåra att hitta. Om du till exempel installerar webbläsaren Chrome listas den inte under C, utan som Google Chrome i listan.

Det är dock ganska enkelt att ändra på dessa namn. Använder du exempelvis programmet Partition Master är det väl absolut mer logiskt att leta efter det under P än att behöva komma ihåg att tillverkaren heter Eaesus.

1. Öppna startmenyn.

2. Leta efter det program eller den app du vill byta namn på.

3. Högerklicka och välj Mer och sedan Öppna filsökväg.

4. Detta öppnar programmets mapp i Utforskaren med genvägen markerad.

5. Byt namn på genvägsfilen.

Detta går bra även om programmet finns i en mapp startmenylistan, men genvägen kommer att finnas kvar i mappen och förstås sorteras efter denna. Att byta namn på denna är inte lika enkelt – mappnamnet ställs in vid installationen. Om du vill byta namn på en mapp i programlistan måste du avinstallera och installera appen igen. Under installationen frågar installationsprogrammet vilken mapp du vill installera till och det är där du kan ändra mappnamnet.