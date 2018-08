Mesh-system för hemmet ger oslagbar wifi-täckning med minimalt krångel. Detta genom att ge dig flera åtkomstpunkter med smidig överlämning, och som skickar data mellan varandra trådlöst så att du slipper dra nätverkskablar mellan rummen.

För de allra flesta är det en klockren lösning, men i vissa fall kan det bli problem. En för tjock betongvägg mellan två rum kan blockera signalen, eller så ligger stället där du vill placera en nod för långt bort – till exempel i garaget eller vingsvåningen – så att signalen dit får tveksam prestanda.

Routern inget nytt

TP-links lösning på det heter Deco P7, en mesh-router som vid första anblicken ser ut att vara identisk med deras första mesh-produkt Deco M5. Det är samma storlek på de vita, platta enheterna. Det är även här lite synd att de inte har fäste för väggmontering på undersidan – formen på dem hade annars varit perfekt för det. Det är också samma lösning för själva wifi-delen.

Deco P7 är lika stor som Deco M5, men väggadaptern med dess inbyggda powerline-funktion är klart rejälare.

Det innebär dual band 802.11ac-wifi med AC1300-kapacitet (867 Mbit/s på 5 GHz och 400 Mbit/s på 2,4 GHz) där du delar bandbredden med nodernas interna dataströmmar. Det är den vanligaste lösningen för lite enklare mesh-system för mindre hem, och här fungerar den väl godkänt. Testar vi bara wifi-delen får vi ungefär samma resultat som med Deco M5.

Elledningen som extra hjälp

Det som är nytt är strömadaptrarna. De är ovanligt stora och ansluts till routernenheterna med usb c-kontakt. De är nämligen inte bara strömadaptrar utan också powerline-enheter. Med dem får systemet ett sätt till att skicka data mellan noderna – via elledningarna. Det har en mycket längre räckvidd och är mindre störningskänsligt än wifi-signalen i luften. Om två noder inte har optimal uppkoppling mellan varandra kan Powerline ta över.

Pluggarna kan eventuellt bli lite otympliga att pilla in i vissa vägguttag, men det är ett generellt problem med powerline, och dessa hör fortfarande till de mindre sådana vi sett. Framförallt sticker de ut ett par centimeter extra från väggen.

Precis som med andra Deco-produkter är installationen av Deco P7 extremt enkel, med tydliga instruktioner i den mobilapp som används för att sköta systemet. Powerline-delen kräver inga extra steg, utan dessa konfigureras och parkopplas i bakgrunden medan vi går igenom den vanliga stegen för varje enhet.

Baktill har vi två ethernetportar och usb c-ingång för ström samt powerline-data.

Det här är produkter för att göra wifi problemfritt, och du styr nästan inget själv i nätverket. Du kan sätta namn på ett gemensamt ssid och ett lösenord, men kan till exempel inte välja säkerhetsprotokoll. Du får wpa 2 om din klient stödjer det (vilket ju de allra flesta gör) eller wpa som undantag.

Powerline hjälper... tror vi?

På samma sätt ser du inte röken av powerline-funktioner, den bara finns där i bakgrunden och tar hand om en del av bandbredden mellan enheterna eller tar över helt om signalen är för svag.

Prestanda var redan goda i Deco M5, och här ska framförallt hastigheten mellan enheter bli bättre, speciellt när signalen inte är superstark. Sätter vi upp Deco P7 med samma placering i vår testlokal som vi alltid använder så upplever vi ingen nämnvärd skillnad i prestanda mellan dem.

Vi testade även att placera den första extraenheten dubbelt så långt från huvudenheten som vi brukar när vi testar mesh-system. Och mycket riktigt får vi både kontakt och fullgod bandbredd. Exakt vad Deco P7 gör är dock omöjligt att säga, ingenting i gränssnittet verkar indikera om den använder elnätet, kör trådlöst eller både och. Vi får helt enkelt nöja oss med att konstatera att det verkar fungera. Powerline-standarden som används här är Homeplug AV. Det innebär att data kan skickas i upp till 600 Mbit/s.

Kul och nyttiga extrafunktioner

Som vi konstaterade i vårt test av TP-links dyrare trippelbandssystem Deco M9 Plus är Decos nya app ännu snäppet snyggare och mer pedagogisk än tidigare. Den har tydlig och lättanvänd föräldrakontroll och en enkel QoS-funktion. Även ett begränsat antal avancerade saker som port forwarding och tilldelning av statiska ip-adresser är väl förklarade för den okunnige. Har du tillgång till adminkonto och appen kan du också få notifikationer, till exempel om nya användare ansluter.

Kontrollappen finns till Android och IOS och är snygg, enkel och tydlig.

Deco P7 har inte det smarta hemmet-stöd som Deco M9 Plus har, men väl IFTTT- och Alexa-stöd. Alexa innebär att du kan skicka röstkommandon till den. Det är lite kul att kunna säga ”Alexa, turn off led lights on router”, men så jätteanvändbart kanske det inte är. IFTTT är mer intressant. Med routern ansluten kan du till exempel få saker att hända i hemmet om en viss telefon kommer kopplar upp sig.

Slutligen har den också samma inbyggda antiviruslösning från Trend Micro med en medföljande treårslicens. Den skyddar inte bara datorer, mobiler och plattor mot skadlig kod och osäkra webbsidor med mera, utan även sådant som ip-kameror, smart-tv:n och spelkonsolen.

Omdöme

Deco P7 kostar cirka 3 500 kronor. Det är bara 500 kronor mer än pris vid lansering för Deco M5, som alltså är samma system fast utan Powerline-funktionen. Då den redan är en prisvärd produkt med överlag god kvalitet blir inte omdömet för Deco P7 sämre. Mindre oro för dålig signal, och möjlighet att ställa en nod ute i garaget, för en femhundring extra? Vi tackar inte nej.

Fakta TP-link Deco P7

Testad: Augusti 2018

Tillverkare: TP-link

Trådlösa protokoll: 802.11a/b/g/n/ac (ac1300), bluetooth 4.0 (för konfiguration)

Frekvensband: 2,4 GHz + 5GHz.

Antenner: 4 st interna.

Anslutningar: 2 st gigabit lan/wan. Usb typ c för ström och Powerline.

Powerline-standard: Homeplug AV, 600 Mbit/s, upp till ca 300 meter

Trådlös säkerhet: Wpa2

Användargränssnitt: App (Android 4.3, IOS 8.0 eller senare).

Prestanda, första enhet*: 475 Mbit/s.

Räckvidd per enhet**: 11 meter (längre för back-haul med Powerline).

Storlek (per enhet): 12 x 12 x 3,8 cm.

Pris: 3 499 kr (3-pack) hos Kjell och Company.

Kompakta enheter

Bra räckvidd och enskild prestanda

Utmärkt användarvänlighet

Virusskydd

Låg maxkapacitet på wifi

Få inställningsmöjligheter

Ingen väggupphängning