Linksys Velop WHW0103

För ett tag sedan testade vi Deco M9 Plus, TP-links försök att konkurrera med lite kraftfullare och dyrare mesh-system med tre frekvensband. Nu har vi testat raka motsatsen, Velop WHW0103 som alltså är Linksys nya motsvarighet till TP-link Deco M5 eller till exempel Google Wifi – enklare och billigare dual band-mesh för mindre hem.

Det finns också en variant som heter Velop VLP0103 och som har dykt upp i svenska butiker ungefär samtidigt. Enda skillnaden vi kan se mellan dem är att WHW0103 har lite högre bandbredd på 2,4 GHz-bandet, 400 Mbit/s mot 300 Mbit/s. Då de säljs i butik för samma pris rekommenderar vi givetvis att du håller ögonen öppna efter den vi testat här, som verkar vara snäppet bättre.

Linksys Velop WHW01, som de enskilda noderna heter, är verkligen inte stora och skrymmande.

Små dosor på högkant

Enheterna är trevligt små. Precis som Velop handlar det om fyrkantiga vita torn med lätt rundad bas och antenner på höjden, samt en statusdiod högst upp. Det gör att de är lätta att placera ut. Dioden verkar inte gå att släcka som vi kan i vissa andra routrar, men det gör inte så mycket då den lyser ganska dämpat.

Som så många andra mesh-system är Velop designat för att vara extra enkelt att använda, med administration via behändig app som finns till Android och IOS. Du pluggar in valfri enhet i närheten av bredbandsuttaget eller kabelmodemet och kör sedan appen. Det enda du behöver är att slå igång bluetooth på mobilen (och inte ens det behöver du göra, appen gör det år dig) så hittar den din Velop-enhet och startar installationsprocessen. Just lokaliseringen via bluetooth går dock ovanligt långsamt.

Installation som förvirrar till en början

Linksys är lite mer omständliga än en del konkurrenter vid själva installationen av enheterna. Det första vi möts av är ett val mellan att ansluta till ett kabelmodem eller till en modemrouter. Inget av alternativen stämmer för oss som har fiber in i bostaden och ethernet-uttag i väggen. Men låtsas vi att det är ett kabelmodem är det enkelt att ta sig vidare.

På baksidan sitter dubbla nätverksportar och strömkontakt.

Du behöver även skapa ett Linksys-konto för att aktivera systemet. Det innebär dock att du också får tillgång till fjärradministration av din router, alla på samma plats om du har mer än en via Linksys webbtjänst Linksys Smart Wifi.

Väl inkopplad är den känslig för signalen mellan huvudroutern och sattelitenheter när vi kopplar upp enhet två och tre. Den klagar och ger oss röd varningssignal och uppmanar oss att se över signalstyrkan, vilket vi antar betyder att den vill att vi flyttar enheterna närmare varandra. Detta på samma plats och avstånd som vi alltid testar mesh-enheter och vi aldrig haft problem med sådana tidigare.

Stabil uppkoppling – till slut

Efter att vi placerar om en och sträcker ut kabeln för en annan så den får fri sikt i en korridor kopplar de snällt upp. Sedan kan vi ställa tillbaka dem på ursprungliga platserna och allt fungerar klockrent med godkänd räckvidd och bra bandbredd. Det är bara just under parkopplingen med huvudenheten som problemet uppstår.

Prestanda när allt är uppsatt är god, även om vi sett bättre. Drift är stabil och täckningen utmärkt i vår enplanslägenhet. I en större villa kanske det kan vara värt att investera i en eller ett par extra noder utöver det trepack som är standard. Maxhastigheten till en enskild nod är god men inte bäst i klassen, och räckvidden likaså. Överlämningen mellan noder fungerar utmärkt, vi märker knappt någon nedtid alls och känsliga applikationer som videosamtal störs inte när vi går från rum till rum.

Linksys app är lätt att hantera och har ovanligt mycket detaljinställningar. Riktigt lika mycket kontroll som i en vanlig router får vi dock inte.

Via app eller via moln

Linksys app är överlag enkel, snygg och tydlig att navigera i, men vi saknar bra översikt över anslutna enheter och information om bandbredd. Linksys erbjuder mer detaljinställningar för routerfunktioner och wifi än många andra mesh-system. Via webbgränssnittet, som vi kommer åt med det registrerade Linksys-kontot, är det ännu mer detaljerat och med möjligheter att ställa in brandvägg, ipv6-porttjänster, mac-adressfiler och statiska adresser.

Systemet har inga avancerade extrafunktioner, men vi får föräldrakontroll där vi kan kontrollera surftider och blockera adressermanuellt per ansluten pryl. Vi får också en enkel qos-funktion, där vi kan välja upp till tre prioriterade enheter som får det mesta av bandbredden. Och slutligen går det at sätta upp en gästnätverk. Precis de funktioner som vi förväntar oss med andra ord, men inget mer.