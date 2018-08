Intel har kommit till Siggraph-mässan i Vancouver med en trailer som smygvisar ett projekt företaget har haft i görningen ganska länge: Fristående grafikkort.

De första Intel-grafikkorten som ska ge AMD och Nvidia en match kommer släppas först 2020, så vi är fortfarande långt från lanseringen, och Intel visar inte mer än en siluett av ett pci-expresskort och detaljer från tillverkningen.

I november förra året anställde Intel Raja Koduri som tidigare ledde AMD:s Radeon-grupp. Intel menade då att han kommer hjälpa företaget konkurrera med de bästa, och det är uppenbart att företaget nu försöker bygga upp förväntningarna medan utvecklingen går vidare mot lanseringen.

Med tanke på de höga priserna och den ibland bristfälliga tillgången på grafikkort under senare tid har Intel en chans att knapra åt sig marknadsandelar från AMD och Nvidia.

We will set our graphics free. #SIGGRAPH2018 pic.twitter.com/vAoSe4WgZX