Hitta inställningarna

Det mesta som handlar om säkerhet sköter du enklast via webbläsaren, och som regel använder du menyn Inställningar, som är lätt att hitta.

HUR? Surfa till www.facebook.com, logga in och klicka på pilen uppe till höger så hittar du Inställningar. I appen väljer du menyknappen uppe till höger och klickar på Inställningar och sekretess, Inställningar.

Granska ditt konto

För att snabbt få veta vilken information Facebook lagrar om dig och hur den används kan du använda funktionen Your Information.

HUR? Surfa till www.facebook.com/your_information och logga in. Under ett 20-tal huvudrubriker samlas all information – och via pilen till höger får du se mer.

Dölj ett inlägg…

Visst vet du att du kan ta bort taggningar, kommentarer, gamla inlägg och andra aktiviteter i din tidslinje?

HUR? Öppna Facebook, klicka på pilen uppe till höger och välj Aktivitetslogg. Leta upp den aktivitet du vill stoppa, klicka på pennan och välj exempelvis Ta bort tagg, Sluta gilla och Döljs från tidslinjen. Du hittar även motsvarande val om du klickar på de tre punkterna till höger om alla inlägg på din tidslinje.

… och skydda tidslinjen

Du kan hindra folk från att tagga dig och skriva inlägg på din tidslinje – alternativt kräva att du får granska allt i förväg.

HUR? Gå till Inställningar, Tidslinje och taggning. Här ser du vad som går att spärra och du gör det genom att klicka på Redigera. Du kan också välja Inställningar, Offentliga inlägg för att styra vem som får göra vad på din offentliga sida.

Dölj dina inlägg

När du skriver inlägg kan du välja vem som ska få se dem. Du kan exempelvis enbart visa det för utvalda vänner.

HUR? Skriv ett inlägg, klicka på pilen till höger om Nyhetsflöde och välj vem som ska få se det. För att ändra standardinställningen väljer du Inställningar, Sekretess, Vem kan se mina kommande inlägg, Redigera. Med hjälp av Begränsa tidigare inlägg kan du göra saker du längre tillbaka i tiden tidigare privat.

Kolla din egen sida

Du kan närsomhelst ta reda på vad andra ser på din sida. Välj mellan vad som visas helt offentligt och vad en enskild användare kan se.

HUR? Logga in på Facebook, klicka på din profilbild till vänster och välj knappen med tre punkter. Klicka på Visa som så ser du vad som är offentligt eller Visa som specifik person och skriv in ett namn för att se vad just hen kan se.

Logga ut

När du loggar in på Facebook förblir du som regel inloggad. Ett bra tips för att öka säkerheten är att logga ut.

HUR? I webbläsaren klickar du på pilen uppe till höger och väljer Logga ut. I appen finns Logga ut under menyknappen uppe till höger. Du kan även logga ut distans genom att gå till Inställningar, Säkerhet och inloggning, Här är du inloggad. Klicka på punkterna till höger och välj Logga ut.