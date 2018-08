Du kan enkelt infoga hyperlänkar i Microsoft Excel, precis som du kan i Powerpoint eller Word. Faktum är att om du klistrar in en länk i en cell konverterar Excel den automatiskt till en klickbar länk.

Att lägga in en länk i en cell är det snabba och enkla sättet att infoga en hyperlänk. Jobbet blir gjort även om det inte ser så bra ut. Om du vill se att ditt kalkylblad ska vara lite snyggare är det en bra idé att länka en text och lägga till en länk i stället.

1. Kopiera länken du vill lägga till i kalkylbladet så att du har den i urklipp.

2. Öppna sedan en Excel-fil och välj den cell du vill infoga länken i.

3. Gå till fliken Infoga och klicka på länkknappen en bit till höger.

4. Välj Infoga hyperlänk.

5. Klistra in den länk du kopierade till urklipp i fältet Adress längst ned.

6. Gå sedan till fältet Text som ska visas och ange texten du vill länka till.

7. Stäng med OK. Nu visas en text i stället, men länken pekar rätt. En alternativ metod är att klistra in länken först och sedan högerklicka och välja Redigera hyperlink.