Förra veckan lanserade Nvidia sin nya gpu-arkitektur Turing och visade upp de första grafikkorten för proffsanvändare med processorn. Under helgen har flera läckor avslöjat detaljer om de första konsumentkorten, och nu har de släppts.

Geforce RTX 2070, 2080 och 2080 Ti är de tre korten som släpps först, och de bygger alla på samma processor med olika mycket minne och antal aktiva kärnor. Enligt Nvidia är RTX 2070 kraftfullare än monsterkortet Titan Xp. Priserna blir motsvarande cirka 4 500, 6 300 respektive 9 000 kronor i USA. Förhandsbeställningar öppnar i dag och korten släpps 20 september.

Den stora nyheten i RTX 2000-serien, och med Turing-processorn, är möjligheten att rendera med raytracing. Det är en teknik som länge har använts inom film och stillbilder, men har tidigare aldrig varit möjligt att använda i realtid.

Under kvällens presentation av de nya korten visade Nvidia upp flera spel som redan har börjat använda RTX raytracing-rendering, bland annat Shadow of the Tomb Raider, Metro Exodus och Battlefield V.