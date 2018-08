Dags att uppgradera abonnemanget eller köpa ny telefon? Som pensionär kan du ofta ta del av unika erbjudanden hos många operatörer i form av rabatt på månadsavigften. I den här artikeln har vi kartlagt vad de olika operatörerna erbjuder för seniorer.

Vill du hellre ha kontantkort? Här hittar du en jämförelse av alla kontantkort

Vem kan få rabatt?

Operatörernas erbjudanden ser ut på lite olika sätt. Hos vissa kan vem som helst över en viss ålder ta del av rabatten, hos andra måste du till exempel vara medlem hos Smart senior. Du kan ansöka om medlemsskap hos de olika organisationerna på respektive hemsida.

Hur mycket surf behöver jag?

Det är svårt att säga exakt hur mycket surf som går åt till en viss aktivitet då det här varierar beroende på exakt hur materialet ser ut. Generellt kan man säga att 1 GB räcker till 14 timmars musiklyssnande, men det beror så klart på ljudkvaliteten. För filmtittande kan 1 GB surf motsvara allt från en timme till 20 minuter beroende på kvaliteten på filmen.

Detsamma gäller med vanligt surfande i webbläsaren på mobilen. Beroende på vilket typ av innehåll som finns på hemsidan drar det olika mycket surfmängd. Sms tar ingen större mängd, mms däremot kan vara dyrt att ladda ner. På många mobiler står det hur stor bildfilen är när du laddar ner den.

Är billigast alltid bäst?

Nej, självklart är billigast inte alltid det bästa för dig, det finns alltid mycket mer än pris som spelar in. Har kundtjänsten ett trevlig bemötande till exempel? Och hur ser täckningen ut.

I just den här artikeln har vi enbart kartlagt hur de olika operatörerna prismässigt står sig mot varandra. Om du vill ha bättre koll på hur täckningen ser ut där just du bor bör du alltid rådfråga operatören i fråga, alternativt gå in på Post- och telestyrelsens hemsida.