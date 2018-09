My Passport Wireless har funnits i olika utföranden sedan 2016 och vi har testat ett par modeller tidigare, dels originalet, dels uppföljaren My Passport Wireless Pro, och gillat bägge. Nu har WD släppt en ny modell, My Passport Wireless SSD. Konceptet är detsamma, en portabel disk med inbyggd filserver som du ansluter till med wifi.

Till det yttre ser My Passport Wireless SSD ut som en extra ruggad version av My Passport Wireless Pro. Den har samma kvadratiska format, men är grå i färgen och kommer med ett skyddande gummihölje med orangea detaljer.

Tål strapatser

Inuti är den stora skillnaden att den fått en ssd istället för en mekanisk hårddisk. Just det gör att det extra skyddet känns lite märkligt, ssd:er är betydligt mindre känsliga för stötar och slag än mekaniska diskar. Men det gör den bekväm att greppa och den känns trygg att packa ner i ryggsäcken för att ta ut i skog och mark.

En av de smidigaste funktionerna är att kopiera innehållet på sd-port. Bara plugga in och låt My Passport Wireless SSD göra sitt jobb.

Det är just i sådana situationer som den kommer mest till sin rätt. Med sitt stora batteri på 6 700 mAh och strömsnål ssd-lagring får vi en driftstid på ungefär tio timmar, eller mellan åtta och tio timmar beroende på hur aktivt vi använder den. Om du vill kan du också ta en del av den kapaciteten för att ladda upp en mobil eller till exempel en kamera, så änge den kan ta emot usb-kraft.

Installation och första konfiguration sker antingen med mobilappen My Cloud eller via webbgränssnitt. Vi testar mobila metoden. Det första vi gör är att ansluta telefonen till enhetens wifi-åtkomstpunkt. Därefter tas vi igenom en enkel steg-för-steg-installation som först kopplar upp My Passport Wireless SSD till vårt befintliga nätverk.

Bättre att ansluta till än från

Det gör att vi kan komma ut på internet även när vi är uppkopplade till disken, och gör att dess firmware uppdateras automatiskt. Registrerar vi enheten och loggar in på ett My Cloud-konto går det även att få extra support och enklare fjärråtkomst via en webbtjänst. Men det är inte ett krav och går att hoppa över.

Du bör dessutom inte vara ansluten längre tid till dess wifi, då det har en tendens att tappa sin egen internetuppkoppling med jämna mellanrum. Logga in för att göra dina backuper, eller för att kolla in dess mediabibliotek. Det fungerar stabilt, men att surfa via den kan vara en frustrerande seg upplevelse.

När allt är klart i mobilen är funktionaliteten i appen rätt så begränsad. Med appen My Cloud kommer vi åt enheten och kan bläddra i innehållet, göra enklare operationer på enskilda filer, visa bilder, spela upp film och musik, samt ladda upp filer. Det går också att ställa in så att fotokatalogen på mobilen automatiskt säkerhetskopieras så fort du ansluter.

Du ansluter till datorer genom medföljande ac-adapter med mikro usb 3.0. Stora usb-porten är av 2.0-typ och används för att ansluta externa usb-enheter, som doskar och minnespinnar.

Tyvärr är appen ganska torftig, med dålig överblick över innehållet, ingen möjlighet att se viktiga saker som lagringsstatus eller batteritid, och bökigt att komma åt vy över pågående överföringar. Appen är också rejält buggig och har en tendens att krascha med jämna mellanrum. I alla fall på vår testmobil, en Oneplus 5t med Android 8.1.

Mest funktion via dator

Någon administration av enheten går heller inte att göra i appen. Det måste vi in i webbgränssnittet för att göra. Det är å andra sidan lätt att komma åt och kan även med lite god vilja köras från webbläsaren i mobilen. Men en vanlig dator rekommenderas då det blir lite pilligt på en telefon. Här får vi en bra överblick över det mesta, från lagringsutrymme till wifi-inställningar och batterinivå.

På dator går enheten även att komma åt som vanlig smb-filserver, men bara om vi loggar in med admin-kontot som användare. Möjlighet att sätta upp användare och konton och tilldela utrymme hittar vi inte. Här ställer vi också in enheten som mediaserver. Den är automatiskt dlna-kompatibel mediaserver, men det går också att slå igång Plex- och Twonky-server på den.

I appen får vi ett par enkla mediebibliotek och uppladdningshantering, samt ett begränsat urval inställningar som går att göra. Andra får vi gå till webbgränssnittet för att komma åt.

Med en pigg ssd under huven är My Passport Wireless SSD extra bra på att hantera stora kataloger med enskilda filer. Det gör den bra för att till exempel göra säkerhetskopior av kameran. På sidan sitter en usb-2.0-kontakt och en sd-kortläsare. Pluggar vi in volymer där, eller till exempel ansluter en kamera, så kan disken automatiskt kopiera innehållet. Det kräver dock att vi ställer in det i webbgränssnittet, annars måste in där varje gång och manuellt starta en synkronisering.