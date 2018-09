För de allra flesta verkar bank-id fungera utan problem. Samtidigt uppger närmare fyra procent av de tillfrågade i PC för Allas stora undersökning att de eller någon de känner har råkat ut för bedrägeriförsök med bank-id. I de allra flesta fall rör det sig om att personen har blivit uppringd av någon som påstått sig vara en bankman, men i andra fall har personen blivit kontaktad via sms.

Hundratals berättelser

Många har hört av sig till oss med historier om bedrägeriförsök. Lyckligtvis verkar det ha gått bra för de allra flesta.

”Personen i fråga blev uppringd och ombedd att logga in med bank-id och som tur var reagerade hen och avslutade samtalet”, skriver en läsare.

Just den typen av historier är vanligt förekommande. PC för Alla har fått in hundratals kommentarer av liknande sort. Här är några fler exempel:

”Uppgav sig vara från min bank, och menade att någon hade tagit massa pengar från mitt konto.”

”De ringde upp min mor och sa att det var något fel med hennes bankkonto och hon behövde kontrollera saldot (via sin dator). Min mor avslutade samtalet (med protester från de som ringde). Min mor kontrollerade saldot, enbart via ett simpelt översiktsgränssnitt i mobilen. Inget fel på saldot då eller efter.”

Grannen blev av med 20 000 kronor

Det verkar också som att flera är medvetna om farorna, och att de flesta lägger på luren när de blir uppringda och ombedda att logga in via bank-id.

”Samtal med någon som ville att jag skulle logga in på banken som jag inte gjorde men de hade öppnat sidan hos sig. Även en gång när de ville att jag skulle logga in på pensionssiten, där de också startat sidan hos sig. Men jag är medveten om att de kan göra så, därför lurar de inte mig”, skriver en läsare.

Bara i några enstaka fall har bank-id-bedragarna kommit över pengar.

”Äldre bekant (dam 84) blev uppringd av någon som påstods ringa från hennes bank och bad henne att logga in. Vilket hon tyvärr gjorde, och förlorade 56 000 kronor. Tack och lov hade hon spärrat ett annat konto med betydligt mer pengar på”, berättar en läsare.

”Granne blev uppringd mitt i natten och blev ombedd att logga in på Nordea för att stoppa ett pågående uttagsförsök. Gick på det och blev av med cirka 20 000 kronor”, berättar en annan.

Bank-id: "Varje bedrägeri som sker är ett för mycket"

Bank-id är givetvis medvetna om vad som sker. När PC för Alla kontaktar företaget förklarar man att man hela tiden försöker göra tjänsten säkrare.

– Vi arbetar kontinuerligt med att höja säkerheten och möta – och mota – de hot som vi ser. Det gör vi enskilt men även i samarbete med utfärdande banker och andra parter för att hindra att brott och bedrägerier sker med bank-id. Varje bedrägeri som sker med bank-id är självklart ett för mycket, säger Malin Wemnell, administrativ chef på Bank-id.

– Vi har infört uppdateringar under våren och sommaren, och det kommer även under hösten. Exakt när och vilka förstärkningar det handlar om kan jag av säkerhetsskäl inte gå närmare in på.

Malin Wemnell, administrativ chef på Bank-id, menar att tjänsten hela tiden blir säkrare.

Men hon menar också att det är svårt att undvika att bedragare slår till.

– Bedragare finns tyvärr på internet och eftersom det är där bank-id finns drabbas även det. Här jobbar vi med information men även tekniska lösningar för en säker bank-id-användning.

– Samtidigt vill jag säga att bank-id är en mycket säker och uppskattad tjänst. Det är aldrig någon som lyckats ta sig förbi våra tekniska spärrar, de problem som tyvärr finns handlar om bedragare som lurar användare att släppa in dem.

Så hur ska vi då bete oss för att känna oss så säkra som möjligt när vi loggar in på vår bank för att kolla semesterkontot eller när vi ska swisha över lunchnotan till kollegan? Bank-ID har tagit fram särskilda rekommendationer som de kallar för Säker Användning. Enligt Malin Wemnell har ingen användare som har följt dessa råd blivit drabbad av något bank-id-bedrägeri.

Du ska aldrig starta eller använda bank-id-appen på uppmaning av någon.

Du ska alltid använda bank-id på eget initiativ och då kontrollera var du loggar in och vad du skriver under. Det står högst upp i appen.

Om du är minsta osäker, avbryt.

