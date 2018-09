Webbläsaren Microsoft Edge har ett privat- eller inkognitoläge precis som alla andra webbläsare – även om Microsoft kallar det Inprivate-surfning. Och precis som alla andra webbläsare är standardläget för Edge det vanliga vilket innebär att privatläget måste aktiveras när det behövs.

Men om du vill kan du se till att webbläsaren alltid öppnas i Inprivate-läge. Det kräver dock att du skapar en särskild genväg och öppnar programmet med denna i stället för med den vanliga ikonen nere i aktivitetsfältet. Du kan förstås fästa även den nya genvägen till aktivitetsfältet och kanske till och med ta bort den gamla.

1. Högerklicka någonstans på skrivbordet och välj Nytt, samt därefter Genväg.

2. Ange följande i platsfältet:

%windir%\System32\cmd.exe /c start shell:AppsFolder\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe!MicrosoftEdge -private

3. Klicka på Nästa.

4. Ge genvägen namnet Edge privat eller något liknande.

5. Klicka på Slutför.

6. Högerklicka på den nya genvägen och välj Egenskaper.

7. Klicka på Byt ikon.

8. Skriv följande i sökfältet:

%SystemRoot%\SystemApps\Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe\MicrosoftEdge.exe.

9. Klicka på OK.

10. Välj Edge-ikonen och klicka på OK.

11. Stäng med OK.