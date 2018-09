Tror du att du är anonym på internet? Glöm det! Både företag och myndigheter kan enkelt övervaka dig – även om du försöker dölja dina spår. En viktig förklaring ligger i din så kallade ip-adress. Ip-adressen skulle kunna beskrivas som din internetuppkopplings personnummer – och den visas helt öppet.

När du surfar kan en sajtägaren med andra ord följa dina spår. Det går visserligen inte att se vem du är; det här vet bara din internetoperatör och de lämnar bara ut informationen efter ett domstolsbeslut. Däremot kan ip-adressen användas tillsammans med annan information för att exempelvis skräddarsy reklam för just dig.

Känns det här integritetskränkande kan en lösning vara att skaffa en vpn-tjänst. Vpn betyder ”virtuellt privat nätverk” (virtual private network) och det är en teknik som gör dig mer anonym på nätet. I stället för att surfa direkt ut på internet går du en omväg via en server hos vpn-leverantören. Här får du en ny ip-adress som inte går att koppla ihop med dig.

Den här lösningen gör det svårare att spåra din internettrafik, och det leder till ökad säkerhet när du surfar på öppna trådlösa nätverk.

Kolla utländsk tv

Det finns även en annan poäng med en vpn-tjänst, och det är att du kan ändra din nationalitet. En av de saker som din ip-adress gör är nämligen att visa är varifrån du surfar. Den här informationen använder framför allt film- och tv-företag för så kallad geoblockering.

Om du exempelvis befinner dig i Sverige när du försöker titta på brittiska BBC eller finländska Yle möts du ofta av ett meddelande som säger att programmet är blockerat i utlandet. Surfar du via en vpn-tjänst kan du däremot gå runt det här problemet genom att välja en brittisk eller finländsk webbadress.

Du kan förstås även göra tvärtom. Befinner du dig i Spanien eller Thailand på semestern kan du använda en vpn-tjänst för att ”se svensk ut”. Att förbli svensk på utlandssemestern kan även underlätta i andra sammanhang. Många sajter ändrar språk och innehåll utifrån din geografiska plats, men genom att byta till en svensk ip-adress slipper du den här förändringen.

Det är dock viktigt att komma ihåg att lösningen inte är hundraprocentig. Filmtjänster som Netflix försöker spärra möjligheten att gå runt geoblockeringen, och det utspelar sig hela tiden en ”katt och råtta-kamp” på nätet. Vpn-tjänsterna försöker gå runt geoblockeringen medan film- och tv-tjänsterna försöker göra detta omöjligt.

Att använda en vpn-tjänst är i sig inte olagligt, däremot är det viktigt att komma ihåg att många tjänster förbjuder detta i sina användarvillkor.

Gratis med begränsningar

Det finns många vpn-tjänster, och de flesta kostar minst en 50-lapp i månaden. Det finns dock även tjänster som är helt gratis. Gratisalternativen fungerar på samma sätt som de vanliga tjänsterna, men som du ser i vår guide finns det begränsningar. Det vanligaste är ett maxtak för hur mycket data du får förbruka. Om du bara surfar behöver det inte vara något stort problem, men vill du titta på film och tv slår du snart i taket.

Det är också viktigt att komma ihåg att en vpn-tjänst i sig kan vara en säkerhetsrisk. Eftersom all din internettrafik går via vpn-företagets servrar får de en unik möjlighet att övervaka dig. Det är med andra viktigt att välja ett företag som du har förtroende för. Det här är förstås extra viktigt när det gäller gratistjänster, eftersom de lätt frestas att tjäna pengar på andra sätt. Du kan till exempel få hjälp av den ambitiösa sajten That One Privacy Site för att jämföra de olika tjänsterna.

Så kommer du igång

Att komma igång med en vpn-tjänst är inte svårt. I vårt exempel visar vi hur du gör med Protonvpn, men upplägget är ungefär samma hos konkurrenterna.

1. Surfa till www.protonvpn.com och klicka på Get Protonvpn. Välj gratisalternativet genom att klicka på Free.

2. Bläddra till Create Account. Fyll i dina uppgifter så får du ett mejl med instruktioner. Om du redan har ett konto kan du i stället välja Signup.

3. Surfa till www.protonvpn.com/download och klicka på Download for Windows. Spara filen och dubbelklicka för att starta installationsprogrammet.

4. Logga in med dina inloggningsuppgifter, välj hur programmet ska starta och klicka på Login.

5. Välj land i listan under Countries och klicka på Connect. Du kan också välja Quick Connect för att använda standardvalen. Nu ser du information om din uppkoppling, och för att slå av tjänsten klickar du på Disconnect.