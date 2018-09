Hösten är lanseringarnas tid. På onsdag väntas Apple visa upp sina nya Iphone-modeller och den 9 oktober är det Googles tur att bjuda in till lansering av de kommande Pixel 3-telefonerna. Men däremellan hinner vi även med ett evenemang signerat Microsoft. Med texten "A moment of your time" har företaget har bjudit in till lanseringskalas i New York den 2 oktober.

Enligt vår systertidning PC World, som kommer att vara på plats, rör det sig med största sannolikhet om en lansering av en eller flera nya enheter i Surface-familjen. Främst i det bärbara hybridsegmentet, men det är även möjligt att vi får se något nytt kring Microsofts iögonfallande Surface Studio-dator.

Vidare skriver PC World att vi lär få se en hel del nyheter om Microsofts stora oktoberuppdatering av Windows 10, som hittills går just under namnet Windows 10 October 2018 Update.