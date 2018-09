Under våren och sommaren har Bank-ID-bedragarna satt skräck i Sverige. Med övertalning och slipade metoder har de lurat sina offer att signera mot Bank-ID, och på så sätt blivit insläppta på deras bankkonton. Över 100 miljoner kronor har stulits på detta vis, och även om den som utsatts har goda chanser att få tillbaka sina pengar medför det en självrisk på 12 000 kronor.

Bedrägerivågen har nu fått Finansiell ID-Teknik, som driver utvecklingen av Bank-ID-tjänsten, att vidta åtgärder för att mota trenden. Den senaste rullades ut i måndags och använder qr-koder som ett extra steg när du använder mobilt Bank-ID för att logga in på en tjänst i datorn. När användaren skrivit in sitt personnummer och angett säkerhetskoden kommer en qr-kod att dyka upp på datorskärmen. Denna måste sedan skannas för att du ska kunna komma in på exempelvis ditt bankkonto.

Undersökning: Många lurade med Bank-ID – här är läsarnas värsta historier

– Det här är ett sätt att möta den utmaningen vi sett i form av bedragare som lurar användaren att göra någonting när bedragaren ofta sitter på en helt annan geografisk plats. Den här funktionen är till för att ta bort den möjligheten för bedragaren, säger Malin Wemnell, administrativ chef på Finansiell id-teknik, till DN.se.

De nya qr-koderna åtgärdar dock inte grundproblemet – att offren manipuleras med skrämseltaktik för att signera in andra med Bank-ID. Så kallad "social engineering" har använts med god framgång sedan länge och det är bara offret självt som avgör om ett sådant angrepp lyckas.

Bankerna kommer heller inte tvingas att anamma de nya inloggningarna med qr-koder, säger Malin Wemnell till DN.se. När just du kommer att kunna logga in på detta sätt är därmed oklart.