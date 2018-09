Artificiell intelligens (ai)

Det hetaste i teknikvärlden just nu stavas ai, artificiell intelligens. Precis som namnet antyder handlar det om att få datorer att utföra uppgifter på egen hand – på ett intelligent sätt. Det finns två tydliga områden inom ai: Mer specifik ai där målet är att få datorn att utföra en viss uppgift, exempelvis handla på börsen eller köra bilar. Det andra området är mer allmänt och handlar om att göra datorer generellt smarta nog för att kunna utföra många olika saker på egen hand.

Forskningen på området går i en rasande fart och även om vi har långt kvar till Skynet, så lär våra prylar bara bli smartare och smartare för varje år. Här kan du läsa ett långt, mycket djupdykande blogginlägg som grottar ner sig i framtiden för ai – och hur nära genombrottet faktiskt kan vara (engelska).

Läs mer om artificiell intelligens

Maskininlärning (machine learning)

Skillnaden mellan maskininlärning och Artificiell intelligens är inte helt enkel att förstå. Enkelt förklarat kan man säga att maskininlärning är en del av ai, men ai är mer än maskininlärning. Maskininlärning handlar om att kunna mata in data och sedan få maskinen (datorn) att förstå och dra slutsatser av den datan på egen hand.

Redan i dag kan datorer med hjälp av maskininlärning avgöra som en text är positiv eller negativ. Maskininlärning används också mycket för kommunikation med människor och skulle i framtiden kunna ersätta exempelvis kundservice på ett företag.

Automatisering

Det här är ordet som många är rädda för. Det betyder att maskiner och datorer utvecklas, med hjälp av ai och maskininlärning, för att kunna utföra allt mer avancerat arbete. Oron från kritikerna ligger i att detta skulle kunna leda till en massarbetslöshet av sällan skådat slag, och att samhället måste komma på nya sätt att hålla människor sysselsatta. Förespråkarna, å andra sidan, menar istället att detta kan frigöra massor av tid och leda till helt nya möjligheter.

Några av de branscher som ligger närmast att "drabbas" av automatiseringen är bland annat transporter (självkörande bilar) och många serviceyrken.

Internet of things (IoT)

Begreppet har funnits länge, men det blir bara mer och mer relevant för varje dag som går. Det står för integrationen av vanliga prylar, kläder, fordon och annat med uppkopplade prylar. Till exempel kläder som skickar data om din träning, eller kylskåp som du styr från mobilen.

Mixed reality

Ett nytt buzzword för en typ av AR (augumented reality) blandat med vr. För att förstå skillnaden så gäller det att du har koll på de andra termerna:

VR (virtual reality) innesluter dig som användare i en helt digital värld (Oculus Rift, HTC Vive).

AR (augumented reality) lägger digitala objekt ovanpå verkligheten (Pokemon GO).

MR (mixed reality) lägger på digitala objekt ovanpå verkligheten precis som AR, men spårar dessutom dessa mot objekt i verkligheten (Microsoft Hololens). Det betyder att de virtuella objekten anpassar sig till hur den verkliga miljön ser ut.

Här kan du se ett häftigt sätt att använda tekniken i en reklamfilm från Pepsi:

Blockchain

Blockchain är en teknik som gör det möjligt att dela och verifiera digital information. Tidigare har digital information kunnat delas oändligt (tänk kopiera en fil). I en blockkedja går det inte att radera händelser, bara lägga till nya. Detta gör det betydligt svårare att förfalska eller förstöra den information som finns, oavsett om det gäller pengatransaktioner eller sajter och artiklar på nätet.

Blockchain-tekniken är mest känd för den omtalade kryptovalutan Bitcoin, men det finns många andra potentiella områden också.

Läs mer om blockchain på pcforalla.se/blockchain

Mörk data

I dag samlar allt och alla in data om allt och alla, men all data som samlas in är långt ifrån relevant. Det kan vara allt ifrån privatpersoner som sparar hundratals bilder som de aldrig använder, till företag som samlar in onödig data om sina kunder. Mörk data är helt enkelt all den data som sparas utan att det finns något användningsområde för den. Datan sparas bara ”bara för att”.

Delningsekonomi

Det här trendiga ordet har några år på nacken, men blir allt mer relevant ju snabbare tekniken utvecklas. Innbörden är att en ny typ av ekonomi håller på att växa fram som möjliggörs av internet, där tjänster kan bytas och säljas enkelt mellan personer. Exempel på sådana tjänster är Airbnb, Uber och olika bilpooler.