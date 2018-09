Tittar du aldrig på tv? Eller har du digitalbox, en eller ett par spelkonsoler, Chromecast och rör aldrig din kanalguide och smart-tv-appar? Då kan det vara onödigt att betala extra för en massa tv-funktioner du ändå aldrig använder. En tv är ju egentligen bara en jättestor datorskärm, med just antennmottagare inbyggd.

Philips Momentum 4k, eller 436M6VBPAB som dess modellbeteckning lyder, är i princip en tv, men utan tv-delen. Vi kollade in den och andra Philips-nyheter på IFA nyligen och den finns redan att köpa i Sverige. Den är utformad som en tv, tänkt för typisk tv-bänks-placering i ett lite mindre hem med antingen stadiga fötter som skruvas på i hörnen eller för väggfäste enligt vesa-standarden. Som tv är den inte så stor, drygt 42 tum, men den är alltför stor för att ha som datorskärm på skrivbordet.

Den blanka skärmytan kan leda till en del påtagliga reflexer. Det är ofta vi ser oss själva när bilden blir lite mörkare. Men överlag är den visuella upplevelsen mycket bra med tanke på priset.

Enkelt yttre, men fin bildkvalitet

Skärmen är enkelt utformad, med svart blank plastkant runtom och med svart plast baktill. Den är varken tunn eller lätt och inte särskilt lyxigt designad. Men så kostar den ju inte mer än 7500 kronor. Så jämför vi med andra tv-apparater i en lite lägre prisklass så gör den inte bort sig.

Speciellt inte med tanke på den bildkvalitet vi får. Det här är en riktigt skarp och trevlig 4k-panel, med mycket hög kontrast och fin kontroll på ljusstyrkan. Den har en färgrymd som nästan matchar dci-p3-standarden, vilket också innebär att den klarar 100% srgb för allt ditt filmtittande.

Skärmpanelen är av mva-typ istället för vanligare ips, vilket innebär lite mer skiftningar i färg och kontrast i vissa snäva vinklar, men för övrigt har det inga nackdelar – i alla fall inte med denna panel. På riktigt nära håll ser en mva-panel också lite grynig ut, men sitter vi på 1,5 till 2 meters avstånd så märks det inte.

Mva har också ett par fördelar: hög kontrast (mer om det nedan) och ofta korta svarstider. Här ligger svarstiden på bara 4 millisekunder. Det är mycket rappare än någon tv, och i klass med många utpräglade gaming-skärmar.

Philips 436M6VBPAB kan ställas på bordet eller hängas på väggen.

Den stödjer också AMD Freesync, med egna funktionen Adaptice Sync som går att slå på. Det gör att du får extra jämn bildfrekvens när skärmen är inkopplad till en pc med Radeon-kort och – i dagsläget – en Xbox One X. Xbox One, Playstation 4/Pro stödjer så vitt vi kan se inte Freesync ännu, trots att de kör AMD-grafik. Så någon jättefördel är det inte, men ett plus om du har rätt pc eller konsol.

Hög kontrast och hdr-stöd

Skärmen har zonad bakbelysning i åtta sektorer, vilket gör att Philips kan hävda att kontrasten är astronomiskt hög. Men även pixlar sida vid sida har imponerande hög kontrast, upp till 4000:1 enligt specifikationerna. Vi har inte utrustning att mäta med för att bekräfta exakt kontrast, men den kombination av svärta och ljusstyrka vi ser är övertygande.

Skärmen stödjer hdr, och med maximal ljusstyrka på 1000 cd/m2 blir det fin stuns i ljuset i hdr-läge, där vi kan välja mellan tre alternativ. ”Standard” som inte riktigt förklaras vad det är, samt hdr enligt två vanliga standarder: Vesa hdr 1000 med lite mer aggressiv ljusstyrka och Uhda som inte ger samma maxade ljus men bättre kontroll i mörka toner. Med hdr-signal går den automatiskt över i det läge vi har valt. Normalläget verkar vara en bättre balanserad kompromiss, och vi föredrar det både när vi testar att spela hdr-video och spela spel med hdr-stöd. I hdr-läge med extra tryck i ljuset blir dock svärtan generellt lite lidande.

Vi är inte heller imponerande av bakbelysningen som är rätt så flammig och ojämn. Speciellt mot kortsidorna ser vi ett synbart tapp i ljusstyrka. Det märks olika mycket beroende på vad du tittar på, men förtar lite av det annars goda intrycket i vissa situationer.

Det är bra flyt i bilden, och för spel med hdr-stöd blir det en extra fin upplevelse. Det är dock svårt att säga om svarstiden gör någon avgörande skillnad.

Många displayportar, för få hdmi

På baksidan sitter alla anslutningar nedåtriktade i en rad. Det är smart om du vill hänga skärmen på väggen, men lite bökigt att komma åt. Här hittar vi tre Displayport-ingångar; en vanlig stor, en mini och en mikro, det vill säga i usb typ c-format. Samt givetvis en hdmi-port. Men bara en, så vill du plugga in till exempel en Playstation 4, en Boxer-låda och en Chromecast, som ju alla kör hdmi, blir det till att skaffa ett par adaptrar. Det känns lite märkligt tänkt av Philips.

Usb-porten fungerar också som dataport och går till en liten usb 3.0 hubb med två typ a-portar. Återigen tycker vi att det är lite märkligt snålt. Det kan inte vara så dyrt att bygga in några fler usb-portar när man ändå har hubb-funktionalitet. Och utrymmet finns absolut.

Fjärrkontroll med det grundläggande på separata knappar och fyrvägskors för menynavigering. Den ser bra ut, men är tyvärr ganska bökig att använda.

Skärmen har inga knappar, utan inställningsmenyer styrs helt med piltangenter på en liten fjärrkontroll som även har separata ljus- och volymkontroller, snabbknapp för att växla mellan bildkällor, och en annan för att växla mellan förinställda bildlägen. Den är snygg – men rätt så plastig – och vi har vissa problem med att få kontakt med skärmen om vi inte siktar precis rätt. Dess största problem är dock att det går vansinnigt segt att dra upp och ner volymen.