Med Chrome 69 har Google ändrat hur inloggning på Google-konton fungerar. Om du loggar in på ett Google-konto på någon webbplats, till exempel Youtube eller Gmail, kommer Chrome inte bara komma ihåg din inloggning där utan även i själva webbläsaren.

När det här först upptäcktes trodde många att det innebär att funktionen Chrome Sync som synkar bokmärken och historik mellan olika datorer hade slagits på utan att fråga användaren om lov. Google har förklarat att så inte är fallet och att ändringen är till för att visa användaren att de är inloggade, så att de inte råkar lämna en delad dator utan att logga ut och därmed visa sitt innehåll för andra användare, skriver Zdnet.

Googles utvecklare har skrivit på Twitter om hur det här hände så ofta att de ville göra något åt det, och att visa ”Du är inloggad” i hela Chrome så snart användaren har loggat in på en av Googles sajter blev lösningen.

I’m still annoyed that Chrome has gone to mandatory Google login — exactly the same way Android did (and has received enormous criticism for) — and people at Google are acting like they’re surprised people are upset.