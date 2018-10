Det är ett bastant grafikkort med en tjock metallplatta på ena sidan, tre fläktar på rad och ett chassi rejält tyngt av massiva kylflänsar. Så till den mildra grad att MSI skickar med ett stöd som kan monteras in i kortplatsen under så att RTX 2080 Gaming X Trio inte ska tunga ner för mycket och vara påfrestande för pci-express-porten.

Det gäller alltså att ha gott om plats i datorn. Även på längden, då kortet sticker ut en hel del bakåt. Det är precis på håret att vi får in det i vår testdator.

MSI Geforce RTX 2080 Gaming X Trio har tre rejäla fläktar.

Displayport tar över

Baktill domineras kortet av tre stycken displayportutgångar, och den har också en hdmi-port för den som behöver det. Den kan ju om inte annat vara behändigt om du vill koppla upp dig mot en 4k-tv. Utöver detta hittar vi också en usb-c-kontakt. Den är till för Virtual Link, en anslutning speciellt avsedd för att synka upp usb-data från vr-headset.

En sak som överraskar positivt är hur svalt och tyst kortet verkar vara, även under tung arbetsbelastning. Om det beror på de tre stora fläktarna som inte behöver gå upp nämnvärt i varv eller för att värmeutvecklingen från kretsarna är betydligt lägre är svårt att säga. Geforce 2080 har 215 Watts TDP mot 250 Watt för 1080 TI, så det finns en viss indikation på att den faktiskt är svalare och strömsnålare.

Kortet fungerar klockrent efter att pluggats in och vi startar upp vår testdator. Drivrutiner från Windows Update hittas direkt och en minut senare är allt uppdaterat och spelklart. Vi installerar givetvis också Geforce Experience för att komplettera med eventuella spelanpassade drivrutinsuppdateringar.

Baktill tar den upp två kortplatser. Minst.

Behändig hårdvarukontroll

Utöver detta får vi med en dvd med extraprogram, men då vår dator liksom många andra inte har dvd-läsare får vi ladda hem dem från MSI:s webb istället. Vi tycker nog att mjukvara på en usb-pinne borde vara standard men det är en punkt där de flesta hårdvarutillverkare ligger efter. Programmen är samma som för tidigare MSI-kort vi testat.

Program av intresse är Afterburner som ger kontroll på fläktar samt en viss överklockningsmöjlighet, samt Mystic Light 3 som kontrollerar ett gäng rgb-dioder på kortet samt andra dioder i MSI-komponenter. Utan det programmet igång skimrar kortet i regnbågens alla färger.

Anledningen till att investera i ett nytt grafikkort är givetvis för att maxa spelprestandan. På den punkten levererar detta kort, men det kostar också på. Den senaste generationen Nvidiakort är rejält dyra, och MSI GeForce RTX 2080 Gaming X Trio går loss på nästan 10 000 kronor. Men det beror främst på prisläget för grafikkort rent allmänt som av flera anledningar legat ovanligt högt de senaste åren. Bästa korten i förra generationen är inte så prisvärda de heller.

Ökning, men inte revolution

Geforce RTX 2080 är inte det kraftfullaste just nu, eftersom Nvidia också har släppt maxade RTX 2080 TI. Men även vårt RTX 2080-kort slår allt annat vi testat tidigare, inklusive GTX 1080 ti-kort och kraftfullaste AMD Radeon RX Vega-korten. I mätprogram som 3dmark får vi mellan fem och 15 procent bättre resultat än med ett 1080 TI-kort i samma dator, och det avspeglar sig även i de spel vi testar att köra.

Kretskorten sitter bakom en både skyddande och värmeavledande plåt.

Det är en respektabel ökning med tanke på att det här alltså inte är 2080 TI-kortet. Ett sådant lär vara ännu snabbare. Vi återkommer med ett test av ett verkligt maxat RTX-kort vid ett senare tillfälle.

Nvidias hype vid lanserin en verkade dock lova så mycket mer. Det pratades om att vi skulle få upp till sex gånger så mycket prestanda i de nya korten jämfört med förra generationen. Vi är inte helt säkra på vad som menas med det, men det handlar inte om att du får sex gånger högre bildfrekvens mellan motsvarande grafikkort. Skillnaden i uppgiven datorkraft mellan ett GTX 1050 och ett RTX 2080 TI är ungefär sex gånger. Men det har alltid varit stor skillnad på de billigaste och de bästa GTX-korten.

Med Mystic Light kan du designa din egen ljusshow. Eller släcka ner alltsammans.

Smart ljus och ai-pixlar

Snarare är den stora nyheten i RTX 20-korten funktioner och tekniker i den processorarkitektur kallad Turing, som möjliggör för saker som annars skulle varit extremt resurskrävande, om ens alls möjligt, i tidigare grafikkort och datorer.

Det första är raytracing, ett komplext sätt att simulera realistiskt ljus och reflektioner. Det har bara kunnat göras långsamt, ruta för ruta i exempelvis filmer – men nu ska det gå att göra i realtid för spel. Det andra är ai-baserad kantutjämning kallad dlss (deep learning super sampling) som ska ge molnbaserad optimering för enskilda spel och som i teorin kommer att både öka prestanda och bildkvalitet.

Båda dessa tekniker är beroende på stöd för det i själva spelen, och än så länge är givetvis utbudet av sådana spel skralt. Ett av de första är pc-versionen av nya Shadow Of The Tomb Raider. Det är ett av de spel vi testar kortet med, men raytracing är ännu inte aktiverat, utan kommer först med en patch senare. Det är fortfarande en riktigt snyggt spel som pressar kortet till max när vi kör det.

Ett tungt spel som Shadow Of The Tomb Raider ser väldigt snyggt ut med alla grafikinställningar på max, men kortet klarar då inte riktigt att hålla uppe bildfrekvensen. Det är alltså när vi kör på 4k. På en 1080p-skärm går det givetvis bättre.

Dags för 4k på allvar?

Vi vill naturligtvis se om 4k-gaming med hdr och effekter inställda på bästa Ultra-läget i 60 bilder per sekund är möjligt med de nya korten. Och det går faktiskt, men bara ibland, i vissa miljöer. För det mesta får datorn kämpa med detaljerna och vi landar strax över 40 bilder per sekund.

Vi testar också ett par av de spel som vi tidigare prestandamätt grafikkort med i samma dator, bland annat Project Cars 2, The Witcher 3: Wild Hunt och Forza Horizon 4. Project Cars och Foza Horizon 4 ger oss en rejäl ökning på en 4k-skärm med alla inställningar på Ultra jämfört med det 1080 TI-kort som vanligen sitter i datorn. Racingspel är relativt enkla att rendera och vi kan blåsa fram på banorna i mellan 65 och 80 bilder per sekund (i teorin, själva skärmen sätter sedan sina egna begränsningar).

Forza Horizon 4 i 4k är en läcker upplevelse.

The Witcher 3: Wild Hunt visar sig vara en annan utmaning, och även om det går bättre än med nya och extra krävande Shadow Of The Tomb Raider så lyckas vi inte heller här ligga stadigt på över 60 bilder per sekund. Kan det bli bättre? Ja, det finns möjligheter till det. Det talas om att Windows 10-uppdateringen i oktober eventuellt ska innebära en förbättring.

Omdöme

Om du tidigare sneglat på ett GTX 1080 TI-kort men ännu inte slagit till, är det dags att börja snegla på ett RTX 2080-kort istället. De är dyrare, men också bättre, strömsnålare och svalare och har möjlighet att växa med tiden med bättre spelstöd. MSI:s kort är en bra kandidat med tysta fläktar och behändig mjukvara. Men bara om du har en extra stor datorlåda. En extra hdmi-port hade vi inte heller tackat nej till.

Frågan är vem som ska satsa på det här. Står du i färd med att bygga ny gamingdator för första gången på länge är det här en het kandidat till grafikkortsplatsen. Fundrar du på att uppgradera från GTX 10-serien eller ens generationen innan, är det en måttlig prestandaökning till ett högt pris. I alla fall innan stödet för de nya teknikerna slår igenom.

I testet använde vi HP Omen som testmaskin, en dator vi fått låna in för tester av spel och hårdvara på pc.

Fakta MSI Geforce RTX 2080 Gaming X Trio

Testat: September 2018

Produkttyp: Grafikkort

Kontakt: MSI

Grafikprocessor: Nvidia Geforce RTX 2080

Gränssnitt: Pcie 3.0 x16

Anslutningar: 3st displayport 1.4, hdmi 2.0b, virtual link

Minne: 8 GB gddr6

Angiven datorkraft: 8 920 Gflops basprestanda, upp till 12 541 Gflops boost

Extra programvara: MSI After Burner, MSI Auto Update, Mystic Light 3

Längd: 327 mm

Pris: 9 800 kr

Garanti: Tre år

Prestanda (I dator med i7-7700K/32 GB ram)

3dmark Time Spy (DirectX 12): 9 529 poäng

3dmark Fire Strike (DirectX 11): 19 757 poäng

Vrmark: 11 644

Speltest (2160p, Ultra)

Shadow Of The Tomb Raider (DirectX 12): 33-63 fps

Forza Horizon 4 demo (DirectX 12): 58-77 fps

Project Cars II (DirectX 11): 57-80 fps

The Witcher 3 (Direct X 11): 39-68 fps

Snabbare än bästa GTX-korten.

Ny teknik ger intressanta möjligheter.

Tyst men effektiv kylning.

Bra styrprogram.

Tar mycket plats.

Inga färdiganpassade spel.

För dyrt för nästan alla.