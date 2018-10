De flesta känner säkert igen isg i att då och då stå i matbutiken och fundera på vad som finns därhemma i kylskåpet. ”Hur var det nu, hade vi mjölk eller inte? Skulle jag köpa ägg? Visst har vi gullök, eller vänta, var det rödlök…?”

Känns scenariot bekant? Visst vore det skönt om du i sådana situationer kunde hala fram mobiltelefonen ur fickan, ta en snabb titt på displayen och få svaren direkt? Med den lilla enkortsdatorn Raspberry Pi och några simpla tillbehör är du inte mer än 30 minuter från att kunna göra precis det. I den här guiden kommer vi att visa hur du förvandlar din Raspberry Pi till en kylskåpskamera som enkelt går att kika in på även utanför hemmanätverket.

Mjölkvakt. Med en Raspberry Pi i kylen behöver du aldrig fundera om mjölken är slut eller inte.

Det här behöver du

För att snickra ihop din kylskåpskamera behöver du följande:

Lättmonterad. Det går fort att sätta ihop sin egen kylkamera, om du inte vill slopa batteriet helt och hållet och bygga en egen, mer permanent strömlösning i kylen för din Raspberry Pi förstås.

Montera din kylkamera

Monteringen är superenkel. Som strömförsörjning använder vi ett uppladdningsbart batteripaket till vår Raspberry Pi. Då slipper vi trixa med elektroniken i kylen. Batteripaketet ansluter vi via en av usb-utgångarna på vår Raspberry Pi.

För att bilderna vi fångar inifrån kylen inte ska vara kolsvarta använder vi en led-lampa som vi också ansluter via en av usb-utgångarna. Vilken typ av led-lampa är helt upp till dig – det viktigaste är att den får plats och har usb-anslutning. Vår modell är en enkel variant i storlek av en tandborste, och vars skaft går att böja. Har du en webbkamera ansluts även den via usb och kör du med en Raspberry Pi Camera Module ansluts den via ett gränssnitt på kortets ovansida. Kontrollera att batteripaketet klarar av att driva enheten.

Ljuskälla. Utan en lampa kopplad till din Raspberry Pi kommer kylskåpskameran inte vara till stor nytta.

Med det gjort är monteringen klar. För att se vad som finns i kylen behöver du ladda ned en applikation till mobilen. Det finns som vi nämnde olika appar beroende på om du har en Android-telefon eller IOS-enhet. Funktionaliteten i apparna är väldigt lika varandra men installationen ser lite annorlunda ut. Vi börjar med att visa hur du använder appen Raspicam Remote för Android.