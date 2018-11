Razer har på senare tid breddat sortimentet för allt en spelare kan tänkas behöva, från webbkameran att strömma med till spelkontroller, möss och tangentbord och även påkostade gaming-datorer. Nu har de också gett sig in i nätverksbranschen med Sila, en trippelbands wifi-router som ska vara specialanpassad för att optimera för spelande, genom att kombinera en handfull intressanta tekniker.

Kompakt design, mycket innehåll

Till det yttre är det en stilren och kompakt liten enhet i mattsvart plast med räta vinklar överallt och en glödande Razer-logga upptill. Loggan fungerar som enhetens enda statusdiod och lyser i olika färg beroende på vad som händer. Ljusstyrkan går att kontrollera från routerns admingränssnitt. Sila har inga externa antenner, men under skalet ska det dölja sig inte mindre än nio stycken.

Razer Sila har en trevligt stilren design. Men dess matta yta kan bli rätt så mottaglig för damm.

Installationen är enkel: koppla routern till eluttag, slå på och vänta någon minut. Under tiden laddar vi ner Razers mobilapp som ger oss enkel steg-för-steg-konfiguration av allt som behövs. För det mesta handlar det om att godkänna förvalda inställningar och som minst är det två saker som vi måste göra – registrera eller logga in på ett befintligt Razer-konto, och välja ett namn på wifi-nätverket.

Tack vare kopplingen till ett konto hos Razer är alltid fjärransluten till din router. Du kan komma åt routerinställningar ute på stan eller på andra sidan planeten om du vill.

Baktill hittar vi en förväntad uppsättning anslutningar; en wan-port och fyra lan-portarar, en usb-2- och en usb-3-port. Usb-portarna används för att ansluta usb-minnen och externa diskar, men ser inte ut att ha andra funktioner som stöd för lte-modem eller skrivare. Anslutna blir de utdelade lagringsenheter i nätverket, men routern har inte någon ytterligare serverfunktion, som stöd för Itunes- eller Plex-server.

Under gummifötterna på undersidan hittar vi skruvhål för väggfäste. Det är alltid ett plus i kanten.

Det mesta i appen, men inte allt

Utöver detta har Razer Sila grundläggande funktioner som brandvägg, möjlighet till gästnätverk och enkel föräldrakontroll, i vilken du kan blockera enskilda klienter eller tillåta internetåtkomst på schemalagd tid. Här saknas dock sådant som innehållsfiltrering.

Det finns också en vpn-funktion, men liksom brandväggen och en del mer detaljerade nätverksinställningar når vi inte den från appen, utan måste in i ett betydligt mindre behändigt webbgränssnitt för att konfigurera.

Baktill routern sitter en knapp som har en nischad funktion. Sila har nämligen stöd för mesh-koppling, och knappen används om du vill lägga till en extra Sila som mesh-nod. Då använder de en av de två 5 GHz-kanalerna som så kallad backhaul-kanal för att kommunicera med varandra. Då får du med andra ord lägre total kapacitet för klienter, men i gengäld mycket bättre, om än relativt dyr, wifi-täckning.

Det är dock inte en funktion vi kan testa eftersom vi bara har en enhet. Istället fokuserar vi på de tekniker som Razer implementerat som ska ge den extra stabila prestanda så att lagg och svackor i bandbredden inte ska störa ditt användande.

Sila har wan-, lan- och usb-portar, men inga fysiska kontroller förutom en knapp för mesh-synkning.

Trippelband och smart QoS

Sila har kapacitet för 400 Mbps på 2,4 GHz och 1 733 Mbps respektive 866 Mbps på de två 5 GHz-banden. Vid en vanlig prestandamätning till en enskild klient får vi övertygande maxhastighet på lite drygt 400 Mbps, och hyfsat god räckvidd. Den är inte exceptionell, men står sig bra i konkurrensen.

Razer har en egen QoS-funktion kallad Fast Track. QoS (kort för Quality of Service) är en funktion många routrar har, och som låter dig prioritera viss närtverkstrafik öven annan, till exempel om du har en speciell dator som du vill alltid ska ha maximal bandbredd reserverad. Razers system är specialanpassat för spel.

Det finns ett spelläge som automatiskt känner av när det är spel som körs på en mobil, platta och dator, eller om det är en spelkonsol som ansluter. Då prioriteras dessa för bästa bandbredd och korta svarstider. Med spelläget av kan du detaljstyra prioritetsnivå på olika kategorier av program och appar, eller anslutna enheter.

Du kan även sätta prioritet på enskild app-nivå. I alla fall så länge den finns med bland den lista på ett par hundra spel- media- och nyttoprogram som är fördefinierade av Razer. Här finns de flesta viktiga appar som kan behöva prioritet, bland annat Netflix, Youtube, Google Drive, Dropbox och Spotify, men en del andra som kunde vara bra att ha saknas, som Google Play, Itunes och Onedrive. Samma ska kan sägas om listan av spel. Här finns de flesta av just nu populära onlinespel, men inte alla.

Mobilappen till Sila är lättanvänd.

Hittar lugnaste frekvensen

Den andra intressanta funktionen i Sila heter Multi-Channel Zero-Wait DFS, som ska vara extra bra på att automatiskt och kontinuerligt leta upp de bästa wifi-kanalerna runt 5 GHz – de frekvenser som minst störs av närliggande nätverk.

I vår testmiljö, en lägenhet med uppkopplade grannar och många konkurrerande 5 GHz-nätverk och ibland rejäl trängsel i radioutrymmet, gör den ett bra jobb. Går vi in under en flik i gränssnittet kan vi se att den vid ett par tillfällen själv har bytt wifi-kanal.

Det här är troligen en bidragande orsak till routerns relativt goda räckvidd. Med kompakta, inbyggda antenner blir den inte lika bra som en del mer skrymmande routrar, men vi får fortfarande tillräckligt stabil uppkoppling för att strömma hd-film där en del konkurrenter helt tappar wifi-signalen.

Omdöme

Razer Sila är en snygg och, om vi dämpar ljuset från jätteloggan mitt på, diskret router som fokuserar på bra wifi och smart trafikoptimering både trådlöst och trådat, men som saknar den där funktionsrikedomen som en del konkurrernade routrar kan erbjuda.

Behändig administrations-app är ett plus, men vi hade gärna sett att de fåtal funktioner som saknas i den flyttar in där också. För precis under 3 000 kronor är det en dyr router i AC3000-klass. Den kan vara värd det om du behöver optimera för just spelande, men annars troligen inte.

Fakta Razer Sila

Testad: Oktober 2018

Tillverkare: Razer

Funktion: Router

Trådlösa protokoll: 802.11a/b/g/n/ac (ac3000)

Wifi-optimering: mu-mimo, beamforming, dfs

Frekvensband: 2,4 GHz + 5 GHz + 5 GHz

Anslutningar: 4 st gigabit lan, 1 st gigabit wan, usb 3.0

Trådlös säkerhet: Wpa, wpa2

Upnp/dlna: Ja/nej

Användargränssnitt: Webb, app

Övrigt: Gästnätverk, föräldrakontroll, fjärråtkomst, QoS, brandvägg, vpn-klient, stöd för mesh mm

Storlek: 21,7 x 17,5 x 4 cm

Vikt: 0,9 kg

Pris: 2 990 kronor.

Mätresultat, filöverföring (5 GHz)

1 m: 411 MB/s

5 m: 220 Mbit/s

8 m + innervägg: 171 Mbit/s

Goda prestanda.

Extra funktionell QoS.

Lätt att konfigurera och använda.

Mesh-stöd.

Begränsad föräldrakontroll.

Få extra funktioner.

Relativt dyr.