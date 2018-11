För ungefär en månad sedan testade vi ett av de första grafikkorten som dök upp i butiker med Nvidias nya och innovativa tekniker under samlingsnamnet Geforce RTX. Det kommer från MSI och har den näst kraftfullaste av tre nya grafikprocessorer, RTX 2080. MSI Geforce RTX 2080 Gaming X Trio som det heter imponerar men är också stort och otympligt och kostar en mindre förmögenhet.

Nu har vi fått in det billigare och inte lika kraftfulla RTX 2070. Även denna gång kommer det från MSI, och heter MSI Geforce RTX 2070 Armor. Även om det fortfarande är en rejäl investering så ligger prislappen för det på mer överkomlig nivå, strax under 6 000 kronor.

Lägst pris just nu

Det är en hög summa jämfört med till exempel en spelkonsol (och så måste du ha en rätt så dyr dator att stoppa det i), men så riktar den sig till en helt annan typ av användare. Pc-spelande på toppnivå är en dyr hobby, och det här är ändå det billigaste GTX 2070-kortet just nu.

Kortet finns i två versioner: Armor och Armor OC. Här vill vi se vad RTX 2070 klarar av i originalutförande. Det ger en bättre bild av vad du kan förvänta sig av RTX 2070 i andra grafikkort och i datorer som levereras med RTX-grafik. Därför testar vi det icke överklockade kortet. Det har också fördelen att det drar mindre ström och har mer dämpad värmeutveckling.

Det här är ett betydligt mer kompakt kort än den RTX 2080-bjässe vi testade tidigare, men det betyder inte att det är särskilt kompakt egentligen. Det har en rejält tung plåt i botten, stora kylflänsar och dubbla fläktar med stor radie.

Det blir mer och mer Displayport i pc-världen. Precis som det endra MSI-kortet vi nyligen testade har detta kort tre displayportutgångar, och bara en hdmi. Usb-c-uttaget på baksidan är till för Virtual Link, en dataanslutning speciellt för vr-headset.

Den är större och kantigare än det GTX 1080ti-kort som vanligen sitter i vår testdator. Men det får plats utan problem och går snabbt och problemfritt att montera. Kortet tar inte upp mer än två kortplatser i bredd, även om det kan bli trång att montera något extra precis bredvid, och det behöver inte ett extra stöd som GTX 2080-kortet.

All fungerar, med lite tålamod

Efter montering, anslutning och påslagning möts vi av en blank skärm och meddelandet att vi inte får signal. Byter vi till displayport går det bättre, men för hdmi tar det oss ett par, tre minuter tills grafikkortet vaknar och skickar bild. Det visar sig att Windows drivrutiner för RTX 2070-kort behöver rejält med tid på sig för att känna igen en hdmi-skärm första gången den ansluts.

Efter denna lilla förvirring går dock all hantering problemfritt. Vi uppdaterar drivrutinerna till de allra färskaste med Geforce Experience, samt laddar hem och installerar hjälpprogrammen Afterburner och Mystic Light. Det finns också på en medföljande dvd, om nu någon skulle ha en sådan läsare i sin dator.

Kortet har kanske den charmigaste installationsguide vi någonsin sett. Men den är inte jättepraktisk, då den bara berättar rent allmänt hur man installerar ett grafikkort, och inte går igenom just vår modell.

Afterburner ger enkel överklockning- och fläktkontroll, vilket vi inte går in på i vårt prestandatest – vi vill som sagt se hur bra RTX 2070 är i originalkonfiguration. Det ser dock ut att kunna klämma ut ungefär tio procent extra kraft ur kortet utan att vi får stabilitetsprolem. Mystic Light kontrollerar kortets inbyggda rgb-dioder. Det är betydligt mindre av den varan här än på Geforce RTX 2080 Gaming X Trio; vi får bara ett lyse upptill som kan programmeras att pulsera, lysa i valfri färg eller stängas av helt.

Bra för gaming under 4k

Medan ett kort med RTX 2080 ser ut att klara av 4k-spelande med maxade grafikeffekter och runt 60 bilder per sekund ligger Geforce RTX 2080 Armor lite under det. 60 bilder per sekund är ett vanlig mål i pc-spel, då det är det de flesta skärmar och tv-apparater har som frekvens. Kan grafikkortet leverera det eller mer får du en extra snygg och jämn upplevelse.

Inga spel vi testar klarar av att hålla sig stabilt över 60 bilder per sekund. En del klarar av det i korta perioder beroende på ljuseffekter och vilka miljöer som ska renderas, men rent allmänt kan vi konstatera att RTX 2070-kortet i alla fall inte når den nivån. För att komma upp i det behöver vi gå ner i upplösning till 1440p eller 1080p, alternativt stänga av avancerade effekter och kantutjämning i spelen.

MSI Geforce RTX 2070 Armor får utan problem plats i vår rätt så normalstora datorlåda.

Överlag får vi mellan tio och 20 procent lägre prestanda än i RTX 2080-portet, men till ett 40 procent lägre pris. Behöver du inte de extra musklerna, om du till exempel är nöjd med 1440p-skärm på skrivbordet, är den en investering som är klart mindre påfrestande för plånboken.