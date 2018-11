Förra veckan började Microsoft testa en ny ”funktion” för sina Insider-användare – reklam direkt i programmet E-post på Windows 10. Många användare klagade på Twitter och olika forum, och i fredags meddelade Microsoft att labbandet har stoppats, skriver Thurrott. Tilltaget upptäcktes först av den italienska nyhetssajten Aggiornamenti Lumia.

Bad news: Mail for #Windows10 is getting ads for non-office 365 subscribers! https://t.co/xDELzAClJq pic.twitter.com/gXkQXab5Wr