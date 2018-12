Under hösten 2018 gjorde så de smarta, röststyrda högtalarna entré i Sverige. Det var Google som blev först till den nordiska marknaden med sina högtalare Home och Home Mini. På sikt väntas produktkategorin växa kraftigt, och enligt många teknikprofiler är röststyrning en teknik som bara kommer att integreras mer och mer i samhället.

Till det yttre ser en smart högtalare ut precis som alla andra trådlösa högtalare, men den stora skillnaden är att de även innehåller en mikrofon, för att de på så sätt ska kunna ta emot röstkommandon. Högtalarna är trådlösa och kommunicerar företrädelsevis via wifi. För att de ska fungera krävs det med andra ord att du har en trådlös router och att de prylar du vill styra är ihopkopplade med samma router. Du måste även ha en smartphone med Google Home-appen (Android eller IOS) och ett Google-konto, exempelvis en Gmail-adress.

Färsk statistik från undersökningsföretaget Nielsen visar att röststyrda högtalare nu hittat in i vart fjärde amerikanskt hushåll. Hur snabba vi svenskar är på att ta till oss tekniken återstår att se – Amazon, som är störst på området, har fortfarande inte aviserat några lanseringsplaner för Sverige och Norden. Med satsningar på marknader där Amazon ännu inte är verksamt kan Google äta ikapp åtminstone en liten del av konkurrentens försprång.

Varför röststyrning?

Så, röstbaserad teknik är framtiden – men varför? Framför allt handlar det om bekvämligheten. Med en smart högtalare kan du tända lampor, sköta uppspelningen av musik, film och tv-serier med ett enda röstkommando. Men det stannar inte där. Med så kallade smart plugs, alltså wifi-kompatibla kontaktuttag, kan du sätta upp en koppling till högtalaren och potentiellt sett röststyra all hemelektronik. Detta kräver dock att smart plug-tillverkaren stödjer Google Home, vilket du alltså bör fråga om innan du slår till.

Assistent, som är Googles röstbaserade, intelligenta hjälpreda kan också läsa upp nyheter, hålla koll på inköpslistor, schemalägga din dag, informera om vädret och göra regelrätta sökningar på Google. Mjukvaran utvecklas hela tiden, och Googles nav är appen Home. Här finns hela ekosystemet som låter dig lägga till nya prylar att röststyra, koppla tjänster som Netflix och Spotify och ge dig en inblick i hur just du använder din röstassistent.

I USA är tjänsteutbudet väsentligt större än här, men vi svenskar kan ändå "prata" med SJ för att hålla koll på tågtidtabeller, ta ett snack med Ica-butiken eller ratta in en kanal från Sveriges Radio. Tredjepartstjänsterna kommer att bli fler till antalet ju längre tiden går.

Förutom Googles egna högtalare har vi ett blygsamt antal tillverkare som börjat släppa egna produkter med Assistent inbyggd. Till skillnad från exempelvis Apple är Google nämligen generösa när det kommer till att licensiera ut mjukvara, vilket är lite av ett tveeggat svärd då företaget även bygger egna produkter. Det blir därför något av en konkurrenssituation mellan Google och tredjepartstillverkarna, men den amerikanska jätten ser ut att värdesätta Assistent-mjukvarans utrullning högre än att ha monopol på hårdvarusidan.

Står inte för sig själva

Du kan visserligen köpa en Google Assistent-högtalare och enbart använda den för röstaktiverat musikspelande, kalendersysslor, äggklockeri och andra sysslor som inte kräver några externa prylar för att funka. Men då missar du själva poängen med en smart högtalare – att röststyra annan hemelektronik.

Som ett minimum rekommenderar vi att du införskaffar en Chromecast. så att du kan hojta till din högtalare att spela upp någonting på tv:n. Vissa tv-apparater (Android TV) har redan en sådan inbyggd, så kolla i produktspecifikationerna vad som gäller för just din modell.

Belysning är ett annat bra projekt att börja med när det kommer till röststyrning. Ikea säljer uppkopplade lampor i sin Trådfri-serie, men störst på området är Philips Hue. Med kommandon som "Släck i vardagsrummet" eller "Dimma nattlampan till 20 procent" kommer du att använda dina fysiska lampknappar allt mer sällan. Kopplingarna mellan din smarta högtalare och de andra kompatibla prylarna görs i Googles egen Home-app, som nyligen gjordes om från grunden för att bli mer överblickbar.

Integritetsfrågan

Att ställa en högtalare som lyssnar på allt som sägs i hemmet känns inte bekvämt för alla. "Allt" är dock en sanning med modifikation eftersom du måste säga "Hej Google" eller "Okej Google" för att aktivera lyssningsfunktionen. En smart högtalare lyssnar alltså inte hela tiden, men kan mycket väl snappa upp saker som sägs i bakgrunden av andra än "huvudpersonen" samtidigt som ett kommando talas in.

Att värna om sin integritet är sunt, men den som inte kan leva med att röstkommandona spelas in och lagras får se sig om efter en "dum" högtalare. I Google Home-appen och på företagets webbsida Min aktivitet sparas alla dina röstkommandon, som både kan lyssnas igenom och tas bort i efterhand. Alla högtalare har också en dedikerad knapp som låter dig stänga av mikrofonerna tillfälligt.

Inte ett jämförande test

Just nu finns det inte så många röststyrda högtalare att välja på i Sverige. De Google Assistent-pjäser som faktiskt går att köpa här är lämpade för olika scenarion och spretar betänkligt avseende pris, ljudkvalitet och övrig funktionalitet. Vissa har oklara lanseringsfönster och kan redan köpas på gråimport, alltså från en butik som i sin tur importerar från utlandet. Den här artikeln blir därför inte ett klassiskt, jämförande test – betygen ska ses som individuella och inte sättas i korrelation till varandra. Vi kommer i stället att ge en rekommendation kring varje högtalare, som ska ses som en riktlinje för hur väl lämpad den är för just dina ändamål.

Förutom Googles egna Home och Home Mini återfinns ytterligare tre högtalare från LG, JBL och den kinesiska uppstickaren Mobvoi i testet. Vi har hört oss för hos ett par andra tillverkare, som inte kunde svara på om deras Google Assistent-högtalare har en Sverigelansering inplanerad. Vi räknar med att Sverigeutbudet breddas betänkligt senare under 2019. Den här artikeln kommer därför att svälla när vi får in fler produkter och lägger in dem i testet.

Eftersom Google Assistent-mjukvaran och röststyrningen är i stort sett densamma i alla högtalare kommer vi att titta mer specifikt på saker som design, ljudkvalitet och mikrofonernas förmåga att uppfatta våra röstkommandon. Högtalarna är testade en och en, men kan även ingå i ett multiroom-system som sätts upp i Googles Home-app om du så vill.

Alla högtalare har passerat röst-tester kring:

Kontroll av medieuppspelning (Spotify/Netflix)

Kontroll av hembelysning (Philips Hue)

Kontroll av diverse smarta hemmet-prylar

Hjälpredefunktioner (Äggklocka, schemaläggning, morgonlarm med mera)