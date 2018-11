Testad produkt: Devolo Magic 2

Pris: 3 090 kr (paket med 1 basenhet, 2 wifi-externders) hos Webhallen.

När det gäller hemnätverk har pålitlig wifi-täckning blivit viktigare än allt annat, med fler trålösa och färre trådbundna prylar år efter år. Alla stora routertillverkare, och flera små, har anammat mesh-teknik för hemanvändning och säljer snygga och smarta multiroom-wifi-paket med extra fokus på automatik och användarvänlighet. Och de har blivit en riktig succé.

Mesh via extra snabb powerline

Devolo specialiserar sig vanligen på homeplug, även kallat powerline, det vill säga dataöverföring via elledningar. Men de vill också ha en del av mesh-kakan, och har nu lanserat Magic och Magic 2, en ny serie pluggar. Skillnaden på modellerna ska vara att Magic 2 har extra hög datahastighet över elledningen, den snabbaste hittills med upp till hela 2 400 Mbit/s, tack vare Devolos proprietära teknik. Vi testar givetvis värstingmodellen.

Både Magic och Magic 2 finns med eller utan wifi-åtkomstpunkt inbyggd, med namnen Magic Wifi eller Magic LAN. De pluggar som har wifi stödjer dessutom just mesh-funktion. Till skillnad från de flesta mesh-system sker dock den så kallade backhaul-kommunikationen (datatrafiken som skickas mellan enheterna på dess väg till routern) via elnätet istället för via wifi.

Det gör att all wifi är fri att ansluta och surfa med. Vi får 300 Mbit/s på 2,4 GHz och 867 Mbit/s på 5 GHz. Det är inte de mest kraftfulla i wifi-väg, så Magic passar bäst för en normalstor lokal eller lägenhet, och med begränsat antal användare.

Devolo Magic 2-pluggarna är rejält stora, och det kan locka att klämma in extra prylar i uttagen runtom. Gör inte som på bilden, då försämras prestanda, och du riskerar att skada kontakter. Koppla hellre en förgreningsdosa till uttaget i pluggen och anslut sedan andra prylar till den.

Stora klossar

Det här är alltså inte routrar, utan du använder fortfarande din befintliga router och ansluter en av enheterna till routern med nätverkskabel. Pluggarna säljs enskilda, eller i pack om två (en standard och med wifi) och tre (en standard och två wifi). Här har vi testat ett tre-pack, för att de hur bra den mesh-liknande-funktionen är.

Pluggarna ser ut som typiska homeplug-enheter i större format. Vi får klossar på ungefär 15 gånger sju centimeter som pluggas direkt i vägguttag, och som på de flesta eluttag blockerar två kontakter. Som tur är har de eluttag mitt på som du kan koppla in andra prylar i. Det är också så det är tänkt att fungera. Sitter det en kontakt i uttaget bredvid försämrar det prestandan, men kopplar du in den i pluggen så går det snabbare.

Till skillnad från D-link Covr-P2502 slipper vi utfällda antenner. Här sitter de inbyggda och ska vara fyra till antalet och möjliggöra 2x2 mimo. Det verkar inte påverka räckvidden negativt. Snarare tvärtom, Magic 2-pluggarna ger oss stabil wifi på över hundra megabit och snabba svarstider två rum och tjocka innerväggar bort.

Tyvärr dras Magic 2 med en del prestandaproblem och störande hanteringsmissar som gör att allt som kan kallas magi med systemet försvinner.

Devolo Magic 2 har en nätverksport i enheten du kopplar till din router och dubbla portar i enheterna du placerar ut i hemmet.

Når inte upp till utlovad fart

För det första ser vi inte röken av de utlovade 2 400 megabiten, eller ens en gigabit, mellan pluggarna. Vi får precis under en gigabit med samma kablar och dator vid direkt anslutning till vår router, så det är inte testutrustningen som strular. Det pendlar mellan ca 300 megabit och upp till 1 500, beroende på vilket uttag vi stoppar in dem i.

Det är alltså värdena som Devolo Cockpit, ett admin-program för datorn, själv uppger. Men till exempel en filöverföring mellan två datorer eller en nedladdning från internet med lokalens fiberuppkoppling går långsammare än så, och hastigheten pendlar från ganska snabbt till påtagligt segt. Andra homeplug-enheter vi testat i samma lokal brukar vara mer jämna.

Prestanda över wifi verkar däremot vara så bra den kan bli under omständigheterna. Täckningen övertygar, och hastigheten till en enskild klient är stabil.

Ska du bara ha två enheter inpluggade, en Magic 2 LAN intill din router, och en Magic 2 Wifi som traditionell extender i ett annat rum, fungerar det utmärkt. Det är bara att plugga in båda och vänta ett par minuter.