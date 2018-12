Våra bibliotek blir allt mer digitala, och ett bibliotekskort ger tillgång till en rad fantastiska gratistjänster. Eftersom biblioteken själva väljer vad de ska erbjuda sina kunder varierar utbudet, men det finns ett antal tjänster som vi hittar hos många bibliotek, till exempel film, musik, tidningar och ljudböcker. Här är tjänsterna som du kanske kan hitta på ditt bibliotek.

Hitta bibliotek och e-böcker

Ett alternativ till att låna pappersböcker på biblioteket är förstås att välja en e-bok. Det här är helt vanliga böcker som du läser på skärmen i stället för på papper. Du kan låna e-böcker på många bibliotek, och det här gör du direkt från respektive biblioteks hemsida. Här finns också instruktioner till hur du gör.

Saknar du bibliotekskort fixar du det förstås via ditt bibliotek. Du hittar det via via Kungliga bibliotekets databas.

Surfa till biblioteksdatabasen.libris.kb.se

App för gratis e-bok

Ljudbok i mobilen





Barnböcker utan kostnad

Ett alternativ till att låna böcker via bibliotekens hemsidor är att använda appen Overdrive. Den finns än så länge på ett fåtal bibliotek, men eftersom företaget överraskande vann kommunernas gemensamma upphandling av e-böcker kan räkna med att se mer av den.Det finns inte bara traditionella pappersböcker på biblioteket. Biblio är exempelvis en app där du kan låna ljudböcker i mobilen, ungefär som Storytel. Skillnaden är att du bara får lyssna på ljudboken under en begränsad tid, precis som en vanlig biblioteksbok.

Bibblix är en app som vill locka barn att läsa mer. Upplägget är enkelt. Ange barnets ålder och välj en kategori som fantasy eller mysterier. Du får nu en lista med boktips, och genom att klicka på en bok visas en kort presentation. Du kan sedan läsa den direkt i appen som e-bok. Alla får gratis läsa tre böcker – sedan krävs det bibliotekskort hos ett anslutet bibliotek. I skrivande stund är det bara Stockholm, Malmö och Katrineholm.



Kvalitetsfilm hos Viddla…

Ladda hem Viddla för IOS

Surfa till www.viddla.se

… och Cineasterna

Surfa till www.cineasterna.com

På ett 40-tal bibliotek kan du låna film via tjänsten Viddla. Du kan inte se de senaste hollywoodrullarna utan fokus ligger på klassiska kvalitetsfilmer som Amelie från Montmartre, El Postino och Patrik 1.5.Viddla går att se via dator eller Iphone/Ipad-app, däremot finns ännu ingen Android-app.Är ditt bibliotek inte anslutet till Viddla – eller hittar du inte den film du vill se? I så fall kan du testa Cineasterna, som är en annan filmtjänst med ungefär samma upplägg och utbud.Cineasterna finns inte som app, utan du tittar bara via webbläsaren.