Vid årskiftet försvinner tv-licensen – och vi får i stället att betala för radio och tv via skattsedeln.

Alla som har betalat in hela eller delar av tv-avgiften för 2019 i förväg får pengarna tillbaka. Om du inte gör någonting får du en utbetalningsavi, och att lösa in den kostar som regel pengar. Vill du slippa avgiften kan du gå in på Radiotjänsts sajt och registrera ditt konto. Du måste göra det senast den 21 december.

Observera att bara göra det på Radiotjänst sajt. Spammare utnyttjar ofta den här sortens händelse för att sprida mejl med länkar till suspekta sajter. Den sortens länkar ska man aldrig klicka på.

Så här gör du:

1. Surfa till www.radiotjanst.se/tillbaka och bläddra dig ned till Registrera konto, Swedbanks kontoregister.

2. Välj hur du vill logga in, exempelvis Mobilt BankID. Skriv in ditt personnummer, välj Legitimera dig och följ instruktionerna.

3. Ange kontonummer och mejladress. Godkänn villkoren och klicka Fortsätt för att bekräfta. Välj på nytt Signera med BankID och vänta på att du får en bekräftelse.