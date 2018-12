För inte så länge sedan var det här den tid på året som vi köpte nya kalendrar – och frenetiskt började föra över all viktig information från den gamla till den nya. Alla födelsedagar skulle skrivas in, liksom all annan återkommande information om saker som händer under året.

Den som har en digital kalender slipper förstås det här. Årsskiftet blir en helt sömlös övergång eftersom all information förs över automatiskt.

Inbyggt i Windows

Men även om vi inte behöver byta papperskalender kan nyår ändå vara en bra ursäkt för att se över sina digitala kalendrar.

Det finns flera varianter från exempelvis Google, Microsoft och Apple, men alla fungerar på samma sätt. Kalenderinformationen ligger i ”molnet”, alltså på centrala servrar. Den kan därför hela tiden synkroniseras mellan kalenderappar i mobilen/surfplattan och den webbläsare som många använder i datorn.

Men du som kör Windows 10 behöver faktiskt inte nöja dig med att använda webbläsaren. Precis som mobilen har datorn en inbyggd kalenderapp.

Fördelen jämfört med webbläsaren är att appen fungerar lika bra i offline-läge, vilket gör att du inte är bunden till en internetuppkoppling. Den är dessutom integrerad i systemet, så att du exempelvis kan se dina möten när du klicka på klockan nere till höger på skärmen. Du kan också välja att få påminnelser i datorn.

Som standard använder Windows 10-appen förstås Microsofts egen tjänst Outlook Kalender, men det här är inget måste. Du kan precis lika gärna använda appen för din Google- eller Apple-kalender. Ja, har du flera olika kalendrar kan du lägga till alla i Windows 10-appen.

Koll på helgdagarna

En smart finess i Windows 10-kalendern är de inbyggda helgdagarna. Du behöver alltså inte själv skriva in när det är exempelvis nyårsafton eller skärtorsdag. Och du kan inte bara använda svenska helgdagar. Har du släktingar i Finland, vänner i USA eller affärspartner i Brasilien kan du även lägga in dessa helgdagar.

Att lägga in helgdagar är lätt. Klicka bara på Lägg till kalendrar längst ned till vänster och välj rätt land. Fortsätt sedan med nästa land och när du är nöjd klickar du på kryssrutan uppe till höger.

Du ser dem nu under Semesterkalendrar, och du kan välja att visa eller dölja dem med krysset.