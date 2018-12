Finns det något mysigare än att kura ner sig i soffan och titta på en högkvalitativ brittisk serie? Brittiska public service-kanalen BBC erbjuder ett stort utbud av sina serier, alltifrån Planet Earth till East Enders, på sin onlinetjänst Iplayer. Dessvärre är denna tjänst reserverad för den som surfar inom Storbritannien.

Läs också: Så ser du amerikanska Netflix i Sverige

Som tur är finns det en uppsjö av olika vpn-tjänster som låter dig surfa på brittiska servrar och på så sätt komma åt innehållet. Men trots att vissa tjänster påstår sig erbjuda detta är det inte alla som håller måttet. Vi har testat de flesta!

Här listar vi de vpn-tjänster på marknaden som låter dig se på BBC Iplayer och som vi har gett minst 8 av 10 i betyg och därmed rekommenderar. Läs utförliga tester av vpn-tjänsterna nedan, och många fler, här!

Hotspotshield

När vi jämförde en mängd av de populäraste vpn-tjänsterna på marknaden gav vi Hotspotshield högst betg, med en riktigt hög lägstanivå och i princip inga minus förutom att kill switchen var reserverad för pc-användare. Här erbjuds snabba hastigheter, åtkomst till såväl BBC Iplayer som amerikanska Netflix och allt till ett överkomligt pris.

Pris vid månadsbetalning: 118 kronor (13 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 55 kronor (6 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Sex månader (82 kronor/9 dollar per månad) och tre år (32 kronor/3,5 dollar per månad).

Ladda ner Hotspotshield här!

Betyg 9 av 10

Cyberghost

Alternativet för dig som inte behöver massa extra funktioner utan helt enkelt vill ha en lättanvänd vpn-tjänst som inte krånglar till ett rimligt pris. När du har tröttnat på BBC:s utbud kan du surfa vidare till amerikanska Netflix med Cyberghost.

Pris vid månadsbetalning: 118 kronor (13 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 48 kronor (5,25 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Två år (34 kronor/3,69 dollar per månad) och tre år (23 kronor/2,5 dollar per månad).

Ladda ner Cyberghost här!

Betyg 9 av 10

Mullvad

Anonymare blir det inte! Mullvad erbjuder betalningsmöjligheter som är iprincip helt omöjliga att spåra och har riktigt hög krypteringssäkerhet. När vi testade vpn-tjänsten blev vi även imponerade av avsaknaden av loggar samt de höga hastigheterna.

Pris vid månadsbetalning: 52 kronor (5 euro) per månad.

Ladda ner Mullvad här!

Betyg 9 av 10

Private VPN

Svenska Private VPN är en av de billigaste tjänsterna vi har testat och har servrar i massor av länder, däribland Storbritannien och USA. Trots att det är något krångligt att komma åt BBC Iplayer med Private vpn kan det vara värt att ta en titt på för dig som vill ha en så billig tjänst som helst.

Pris vid månadsbetalning: 75 kronor (8,21 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 38 kronor (4,15 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Tre månader (51 kronor/5,63 dollar per månad).

Ladda ner Private VPN här!

Betyg 8 av 10

Dold.se

Dold är precis som Mullvad en svensk tjänst som är bantad i såväl antal serverländer som funktioner. Men vad gör väl det om det enda du ska använda tjänsten till är att kolla på BBC Iplayer? I och med att Dold även har servrar i Sverige och USA betyder det att du kan se på svensk tv på utlandssemestern och komma åt amerikanska Netflix. Just nu får PC för Alla-läsare lite lägre pris. Läs mer här!

Pris vid månadsbetalning: 49 kronor per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 37 kronor per månad.

Övriga prisalternativ: Tre månader (43 kronor per månad).

Ladda ner Dold.se här!

Betyg 8 av 10

Anoine

Ännu en vpn-tjänst som föddes i Sverige! Anoine må ha lite långsammare hastigheter men fungerar ändå med såväl amerikanska Netflix som BBC Iplayer och dessutom till ett hyfsat pris.

Pris vid månadsbetalning: 60 kronor per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 39 kronor per månad.

Övriga prisalternativ: Tre månader (55 kronor per månad).

Ladda ner Anonine här