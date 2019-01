Hur uttalar du engelska ord som particularly, height och apricot? Ja, att få ett korrekt uttal kan vara svårt, men på sajterna Forvo och How to pronounce får du hjälp.

Skriv bara in ett ord så får du höra hur det låter när en engelsktalande säger det.

Inspelningarna är gjorda av hjälpsamma privatpersoner, och det finns ofta flera olika inspelningar. De inläsningar som fått bäst betyg av användarna hamnar högst upp.