Det finns många anledningar till att använda en vpn när man surfar, ett av de vanligaste användningsområdena är att kunna surfa helt anonymt. För den som vill skydda sin integritet är det viktigt att vpn-tjänsten inte läcker någon information och hela tiden använder andra servrar och ip-adresser. Dock finns det tillfällen då användaren, trots vpn, kan återgå till att använda sin egentliga ip-adress. Det här kan till exempel ske när internetuppkopplingen ligger nere tillfälligt.

För att undvika detta har många vpn-tjänster byggt in en så kallad kill switch. Denna bryter din uppkoppling till internet omedelbart när vpn-anslutningen inte fungerar som den ska. Tyvärr är det än så länge inte alla tjänster som tillhandahåller detta.

Vi har testat en uppsjö av de populäraste vpn-tjänsterna på marknaden och självklart även kontrollerat om och hur deras kill switch fungerar. Här listar vi de tjänster som erbjuder kill switch och som vi har gett betyg 7 eller högre när vi testade dem i november och december 2018. Här hittar du vårt stora test av vpn-tjänster som innehåller dessa och andra tjänster.

Hotspotshield

I vårt stora jämförande test av vpn-tjänster gav vi Hotspotshield bäst betyg, tack vare i princip inga nackdelar förutom att kill switchen är reserverad för pc-användare.

Pris vid månadsbetalning: 118 kronor (13 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 55 kronor (6 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Sex månader (82 kronor/9 dollar per månad) och tre år (32 kronor/3,5 dollar per månad).

Ladda ner Hotspotshield här!

Betyg 9 av 10

Mullvad

Anonymare blir det inte! Mullvad erbjuder betalningsmöjligheter som är iprincip helt omöjliga att spåra och har riktigt hög krypteringssäkerhet. Observera att kill switchen inte går att stänga av.

Pris vid månadsbetalning: 52 kronor (5 euro) per månad.

Ladda ner Mullvad här!

Betyg 9 av 10

Private VPN

Svenska Private VPN är en av de billigaste tjänsterna vi har testat och har servrar i massor av länder. Kill switchen fungerar tyvärr enbart för pc-användare.

Pris vid månadsbetalning: 75 kronor (8,21 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 38 kronor (4,15 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Tre månader (51 kronor/5,63 dollar per månad).

Ladda ner Private VPN här!

Betyg 8 av 10

Anoine

Anoine må ha lite långsammare hastigheter men fungerar ändå med såväl amerikanska Netflix som BBC Iplayer och dessutom till ett hyfsat pris. Kill switchen fungerar dessvärre bara för pc-användare.

Pris vid månadsbetalning: 60 kronor per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 39 kronor per månad.

Övriga prisalternativ: Tre månader (55 kronor per månad).

Ladda ner Anonine här

Betyg 8 av 10

NordVPN

En av de populäraste och mest nedladdade vpn-tjänsterna på marknaden är NordVPN. Här får du tillgång till över 5 000 servrar i massor av länder, och självklart även en kill switch.

Pris vid månadsbetalning: 136 kronor (14,93 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 79 kronor (8,74 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Två år (45 kronor/5 dollar per månad) och tre år (34 kronor/3,73 dollar per månad).

Ladda ner Nord vpn här!