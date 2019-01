Det var i början av mars förra året som Canal Digital stolt visade upp sin nya digitalbox One Place. Vi var på plats under lanseringseventet, där det lovades både det ena och det andra.

Bland annat förklarade Canal Digital att digitalboxmarknaden stod för samma typ av förändringar som mobilmarknaden hade gått igenom i och med att Android och IOS tog över. Och ett av naven i den här pågående revolutionen skulle vara One Place – en Android-utrustad digitalbox med möjlighet till ständiga uppdateringar, och där kunderna inte längre behövde fundera över var man hittade senaste avsnittet av sin favoritserie.

Ett år senare är det frågan om det verkligen har gått som planerat. Kort efter att vi skrev vår artikel om One Place kom nämligen det första läsarmejlet som klagade över tekniska problem – och under resten av 2018 dök det upp flera liknande mejl i vår inkorg.

En av alla som hört av sig är Arne Winther, som varit i kontakt med Canal Digitals kundservice flertalet gånger gällande anmärkningar kring hur boxen fungerar. Främst har han haft problem med inspelningsfunktionen – för övrigt något som går igen i det mesta av kritiken kring One Place.

– Jag spelar ofta in program efter varandra på olika kanaler, och eftersom mina inspelningsalternativ är att starta tre minuter före och avsluta tio minuter efter, så borde det inte bli några problem. Men på grund av att One Place inte kan spela in mer än ett program samtidigt, så stoppas inspelningen innan programmet är slut, sedan startar inspelning av nästa program cirka 30 sekunder efteråt, och därför tappar jag flera sekunder av varje program. Med mina inspelningsalternativ, så skulle ett program på 60 minuter, spelas in med totalt 73 minuter. Det blir aldrig mer än 72 minuter och jag vet inte varför, säger Arne Winther.

Arne Winther är en av många som hört av sig till oss angående problem med One Place.

Dessutom berättar Arne Winther att han ständigt får nya felkoder, som han aldrig vet vad de betyder. Detta har i sin tur lett till ännu mer frustration.

– Det verkar som om Canal Digital tagit sig vatten över huvudet och kommit ut med en ny box allt för tidigt. Det tar också för lång tid att rätta till saker och ting. Och det verkar inte som om Canal Digital testar mycket heller, men bara skickar ut nya uppgraderingar och låter oss vara test-kunder.

– Jag har varit Canal Digital-kund sedan 2000 och har aldrig upplevt misslyckade inspelningar, men nu med detta nya flaggskeppet, så händer det gång på gång.

Serieinspelningar tar med allt – inklusive repriser

En annan Canal Digital-kund som har liknande problem är Lennart Sjöö. Precis som Arne Winther klagar han på att inspelningsfunktionen inte fungerar helt hundra, och att One Place har stora problem med att få till så kallade serieinspelningar – det vill säga återkommande inspelningar av program som sänds vid fler än ett tillfälle, som nyheter och tv-serier. När han försöker programmera en sådan får han med allt, inklusive samtliga repriser som boxen kan leta reda på.

– Om jag programmerar Rapport klockan 07:30 får jag alla sändningar av Rapport som finns i tablån inom överskådlig tid. Och det jag tycker är direkt dåligt i One Place är att jag inte kan radera inspelningar i en mapp. Om jag har samlat på mig ett gäng inspelningar behöver jag radera varje inspelning enskilt. Det är både tids- och tålamodsprövande, säger Lennart Sjöö.

Förutom det har han haft problem med att inspelningar försvinner, och att flera inspelningar inte gått att programmera alls. När vi först pratar med honom är det inte mycket som fungerar. Ett halvår senare har det dock blivit bättre, även om problemen är långt ifrån borta.

– Det förvånar mig att Canal Digital går ut med en så dåligt utprovad box som One Place. Jag tycker de chansar med sitt varumärke. Får de ordning på de problem jag beskriver finns många fördelar med One Place, och jag vill framhålla att Canal Digital har varit tillmötesgående och förstående för de problem jag har, men om blir det inte blir ändring snart kommer jag att avsluta mitt abonnemang hos dem.

Även på företagets Facebook-sida har klagomålen strömmat in. De allra flesta tar upp samma problematik som Lennart Sjöö och Arne Winther har upplevt; det är inspelningar som inte fungerar, som klipper innan programmet är klart och som inte startar alls.

Canal Digital svarar själva så här på ett av inläggen:

– Visst har vi haft hundratals inlägg om att One Place-boxen inte fungerar som den ska, och vi är väl medvetna om att alla dessa driftstörningar skapat mycket frustration. Det är också möjligt att våra kunder inte är lika optimistiska om att boxen kommer fungera felfritt så småningom, men i ett tidsperspektiv är dekodern relativt ny och det finns mycket utrymme att rätta till tekniska fel som uppkommit. Vi bör snart kunna leverera en box som upplever alla förväntningar.

Canal Digital: ”Självfallet ingen betaprodukt”

Maria Sornell, marknadsdirektör på Canal Digital, håller inte med om bilden av One Place som en produkt som inte har testats tillräckligt.

– Vår kundservicemedarbetares svar på Facebook tycker jag är både olyckligt och felaktigt formulerat då vi inte känner inte igen oss i den beskrivningen. Till att börja är vår plattform One Place självfallet ingen beta-produkt. Vi har tillsammans med Google utvecklat den under flera års tid och nu snart ett år efter lansering så är vi tryggare än någonsin med att detta är en framtidssäker plattform. Det är också viktigt att poängtera att One Place är byggt på en öppen Andoridbaserad plattform som ständigt utvecklas med både innehåll och funktionalitet, av både Canal Digital och Android TV, säger Maria Sornell.

Maria Sornell, marknadsdirektör på Canal Digital, håller inte riktigt med om bilden av One Place.

– Men ja, det har också varit några buggar och tekniska fel, men det är något som vi hela tiden jobbar med att förbättra och rätta till. Att vissa kunder upplever problem med inspelningsfunktionen har vi känt till och jobbat med en tid och beskedet från vår teknikavdelning är att det snart kommer nya uppdateringar som kommer förbättra inspelningsfunktionaliteten och rätta till fel som varit.

Kommer ni erbjuda någon form av kompensation för kunder som upplevt problem med One Place?

– Självklart är vi måna att ta hand om våra kunder så visst har kompensation förekommit. Kompensationer är alltid en bedömningsfråga från fall till fall och vad kompensationen eventuellt består av beslutas i dialog mellan kundservice och kund.

