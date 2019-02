Vi har i en tidigare artikel tidigare berättat hur du tilldelar enheter i det lokala nätverket, till exempel en nas, en egen enhetsbokstav för enkel åtkomst. Ungefär samma sak går att göra med viss molnlagring.

Vi visar här hur det går till för en ftp-server. Du kanske till exempel har en egen webbplats som du kommer åt via ftp. Då är det smidigt att kunna byta filer som om det handlade om en enhet i din lokala dator. Den får ingen enhetsbokstav, men hittas enkelt under Nätverksplatser i Utforskaren.

Samma sak går att göra med en del molntjänster, beroende på hur de är upplagda. För exempelvis Onedrive, logga in via webben och kopiera den långa rad av bokstäver och siffor som står i adressfältet efter cid=.

I våra instruktioner nedan, använd sedan adressen https://d.docs.live.net/, omedelbart följd av det du kopierade. När du ombeds logga in, ta bort det som står framför ditt Microsoft-inloggningsnamn.

1. Utforskaren

Öppna Utforskaren och klicka på Den här datorn i panelen till vänster. Klicka på Lägg till en nätverksplats i menyfältet. Läs, klicka på Nästa och välj Avbryt om en fråga om anslutning dyker upp.

2. Välj enhet

Klicka på Välj en anpassad nätverksplats och klicka sedan på Nästa. Skriv in adressen till din ftp-server och klicka på Nästa.

3. Autentisering

Ta bort bocken vid Logga in anonymt, skriv in ditt användarnamn och klicka på Nästa. Ange valfritt namn för nätverksplatsen och klicka på Nästa. Klicka på Slutför.

4. Logga in

Skriv in ditt lösenord och bocka för Spara lösenord. Klicka på Logga in. När inloggningen är klar hittar du din molnplats i Utforskaren under Nätverksplatser och även i vänstra panelen.