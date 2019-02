För ungefär en vecka sedan rapporterade vi om att flera Canal Digital-kunder anmärkte på tekniska problem med företagets nylanserade One Place-box. Bland annat hade många problem med inspelningar, där nya felmeddelanden ständigt poppade upp.

Efter att vi publicerade artikeln har vi fått in mängder av mejl från besvikna Canal Digital-kunder som upplevt samma sak. Och problemen är inte är begränsade till One Place-boxen – många läsare som använder äldre Canal Digital-boxar har nämligen hört av sig med exakt samma typ av fel.

Så här säger Canal Digital-kunden Rainer Stobach:

– Problemet med att göra serieinspelningar gäller även de äldre modellerna. Man får med alla repriser också. Dessutom är det problem med program som delas av nyhetsblock hos TV 4. Filmen börjar kl 21.00 och bryts vid 22.00 för nyheter. När jag lägger det på inspelning så markeras det upp att bägge delar ska spelas in, men det blir bara första delen som fastnar. Och det går inte att lägga till delen som kommer efter nyheterna eftersom den redan är märkt för inspelning. Problemen uppstod när Canal Digital bytte ut sin tv-guide.

Timo Agåker upplever samma sak:

– Jag har en äldre digitalbox och när Canal Digital bytte leverantör av inspelningar försämrades det mesta. Numera tar det lång tid för boxen att registrera en inspelning. Ibland blir inspelningsloggan vit och då spelas inte programmet in. Boxen spelar in program och alla repriser av programmet – värdelöst. Jag tror inte det är varken One Place eller min box som är kass utan programmeringen av inspelningsfunktionen som drabbar alla.

Kundtjänsten: One Place ska lösa problemet

I några fall har kunder med äldre digitalboxar och som haft problem med inspelningsfunktioner fått rådet av Canal Digital att byta till One Place-boxen, utan att problemen för den sakens skull har försvunnit.

En av dessa är Kent Flood, som under många år hade digitalbox från Canal Digital av märket HD PVR 5720-SX. Efter en uppdatering började de tekniska problemen hopa sig för honom.

– Jag ringde och klagade till Canal Digital, och fick då ett erbjudande om att skaffa One Place. Då skulle alla problem vara borta, men så blev det inte. Även One Place har massor av buggar, och bland annat problem med serieinspelningar. Ibland stoppar en uppspelning och ger svartruta i cirka tio sekunder. Ibland stoppar uppspelningen för gott med svartruta. Man har levererat en produkt som inte är färdigutvecklad.

Även Björn Djurfeldt blev rekommenderad att byta till One Place när han klagade på att inspelningsfunktionen plötsligt börjat strula på hans digitalbox.

– Canal Digital föreslog att jag skulle köpa upp mig till den nya One Plus, då skulle allt fungera perfekt. Eftersom jag i grunden var nöjd med min gamla apparat och det var ett programfel, och inte fel på boxen, så valde jag att behålla denna. Nu när jag läser er artikel så var detta beslut helt rätt.

Det här är bara ett axplock av alla läsarreaktioner vi har fått i samband med att vi publicerade artikeln om Canal Digitals inspelningsproblem. Tittar vi närmare verkar den gemensamma nämnaren vara en uppdatering av mjukvaran/programguiden som Canal Digital släppte i september. Det var efter det som många Canal Digital-kunder fick problem.

Bekräftar problem – lösning på väg

Maria Sornell, marknadsdirektör på Canal Digital, bekräftar att allt inte gick som planerat kring septemberuppdateringen – och att det inte var enbart One Place som drabbades.

Maria Sornell, marknadsdirektör på Canal Digital.

– Det stämmer att vi gjorde en teknisk förändring i mitten av september, det som skedde var att vi bytte leverantör av metadata (epg-data). Detta byte orsakade tyvärr en del problem med våra kunders inspelningar, även på våra andra boxar utöver One Place, säger hon.

– Det fel som orsakade störst problem var att repriser även spelades in vid serieinspelning, så för program som exempelvis Wahlgrens Värld som sänds en gång i veckan, så spelade boxarna även in alla repriser av Wahlgrens Värld, som ju är fyra, fem avsnitt per vecka. Detta skapade konflikter på andra programmerade inspelningar samt fyllde hårddisken ganska fort för de kunder som använder funktionen serieinspelning i stor utsträckning. Därav felmeddelanden.

Jag blir faktiskt förskräckt över att höra att det är så kunderna upplever det.

Hon förklarar att det kommer en uppdatering inom kort, som ska rätta till de problem som återstår. Även problematiken kring serieinspelningar ska vara löst, enligt Maria Sornell. Vad PC för Alla erfar är det dock många kunder som fortfarande har problem med dem.

– Om det är någon som har fortsatt problem med serieinspelning så uppmanar vi dem att kontakta kundservice för felsökning.

– De två problem som nu kvarstår är att kunder inte kan spela in program som redan startat, om det finns en repris av programmet i epg:n, eftersom boxen då kommer spela in reprisen istället. Likaså är det problem med att spela in Lördagsfilmen på TV 4 på grund av att filmen är uppdelad i två delar med nyhetsbreak emellan.

– Det finns en work-around på dessa två problem och det är att göra en ”tidsinspelning”, det vill säga att ställa in tiden på kanalen som ska spelas in. Ny mjukvara som ska lösa dessa två problem beräknas kunna rullas ut inom en till två veckor.

Många kunder med äldre boxar menar att ni har gett dem rådet att byta till One Place för att kringgå problematiken. Är det en generell ståndpunkt hos Canal Digital för att hjälpa kunder som upplever tekniska problem med någon av era äldre boxar?

– Ja, One Place med Android TV är den plattform som vi önskar att våra kunder ska gå över till när deras äldre boxar ska bytas ut, samt att den givetvis erbjuds till nya kunder. Android TV representerar en tv-framtid med långt fler möjligheter och en större flexibilitet, inte minst för de kunder som även streamar, jämfört med de mer traditionella boxar som vi tidigare har haft samt vad som finns hos andra tv-leverantörer i dag. Även fast det har varit problem med inspelningsfunktionen, så kommer vi fortsätta satsa fullt ut på One Place och kontinuerligt utveckla plattformen och tv-upplevelsen.

Men ni var ju uppenbarligen medvetna om att problemen med inspelningarna drabbade både One Place och era äldre boxar. Är det då inte fel att påstå att problemen ska försvinna bara kunden skaffar One Place?

– Om vår kundservice har utryckte sig på det sättet till någon kund så är det naturligtvis helt felaktigt och jag blir faktiskt förskräckt över att höra att det är så kunderna upplever det.

På forumet Minhembio fortsätter klagomålen kring Canal Digital och One Place. Många menar att problemen inte stannar vid inspelningar – boxen har också problem med bland annat krascher och långsamma kanalbyten. Vi fortsätter bevaka ärendet. Hör gärna av dig till oss på konsumentakuten@idg.se!