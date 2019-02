Testad produkt: Ubiquiti Amplifi Instant Home Wi-Fi System

Pris: Från 2 768 kronor hos Prisjakt.

Ubiquiti är en av pionjärerna inom mesh-wifi för hemmet och sålde åtkomstpunkter och system långt innan de mer namnkunniga konkurrenterna. I Sverige höll de dock länge en låg profil och tillgängligheten på produkterna var inter den bästa. Så är inte längre fallet. Nu går deras nätverksprodukter att få tag på i de flesta större svenska butiker.

Till exempel denna nya extra kompakta router med mesh-teknik kallad Amplifi Instant. Den säljs i två varianter, antingen som en fristående router eller i två-pack tillsammans med en extender i samma kompakta format.

Minst hittills

Det är verkligen de minsta enheterna i sitt slag som vi testat, en gånger en decimeter bred och bara drygt tre centimeter hög. Routern har en nätverksport för internetuppkoppling och en lan-port, och extendern har en enda lan-port.

Amplifi Instants huvudrouter har en inbyggd liten skärm som ger oss en mängd olika information om nätverket, eller fungerar annars som klocka.

Utmed underkanten har de en diodrand som indikerar status, routern har också en liten skärm med information. Den har en enkel touch-kontroll som cyklar mellan olika skärmar med information som klocka och datum, nätverkshastighet och ip-nummer. I standardläge när den inte petas på går den tillbaka till att visa tiden.

Du kan inte göra några inställningar via skärmen utan allt sådant sköts via just appen som heter Amplifi och finns för Android och IOS. Dioderna och skärmen har ljusstyrka kontroll i systemets app och man också schemaläggas att slås av och på vid speciella klockslag.

Kräver lite tålamod

På förpackningen skryter Ubiquiti med extra snabb och enkel installation som ska ta under två minuter. Det kan möjligen ske om allt går idealiskt, men för vår det tog det betydligt längre än så för appen att bara hitta routern och komma igång.

Det sker med bluetooth, så vi behöver i alla fall inte krångla med en första manuell inloggning. Appen som är snygg och tydlig och på svenska ger oss till en början bra guidad genomstegning, där vi väljer nätverksnamn, lösenord och även kan ansluta med Google eller Facebook-konto för att få tillgång till fjärradministration. Men det är inte ett krav och kan hoppas över.

En lan-port vardera, samt en wan-port på routern. Lan-portarna kan användas för backhaul mellan enheterna, om du vill dra kablar eller redan har det installerat. Men vanligen används de för att ansluta sådant som datorer och nasar som inte har wifi.

När det kommer till att ansluta den extra extender-enheten blir vi dock helt strandade, och instruktionerna för att göra det stämmer inte överens med det förfarande som faktiskt fungerar. Efter lite trixande – vi måste till exempel först logga ut från routern i appen – lyckas vi till slut hitta den och aktivera synkningen till huvudroutern.

Snyggt och informationsrikt

Därefter är det ett behändigt system med lättnavigerat gränssnitt och de flesta vanliga routerfunktioner. Vi hittar ett smart och flexibelt gästnätverkssystem som kan begränsas i antal användare och tid och ett enkelt föräldraskydd med surfschema men utan innehållsfilter.

Vi får bra överblick över bandbredd och nätverkets belastning. Det vi dock saknar helt är information om vilken nod klienter är anslutna till. Slutligen finns en inbyggd brandvägg som är helautomatisk, men med möjlighet att manuellt ställa in portvidarebefodring.

Vi hittar också en hel del små inställningar vi inte brukar se i mesh-routrar, eller i många routrar alls. Bland annat kan vi välja vilket frekvensband routern och extendern ska använda för att prata med varandra. På 5 GHz går det snabbare, och på 2,4 GHz långsammare, men med bättre räckvidd.

Vi får bra koll på uppkopplingshastighet och status på våra enheter i appen.

Det kan vara smart om du vet att du inte behöver maxad bandbredd, utan mest surfar, mejlar och strömmar lågupplöst. Amplifi Instant stödjer också backhaul över ethernet. Det innebär att du kan dra en nätverkssladd mellan dem. Då frigör du hela wifi-kapaciteten för att ansluta prylar.