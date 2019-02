Com Hem vill nu följa med dig även utanför hemmet. Efter att redan i januari ha smygstartat hos ett fåtal kunder lanserar Com Hem nu mobiltelefoni för alla intresserade. Mobilabonnemanget använder sig av Tele 2:s mobilnät och ska kunna nå 99,9 procent av Sveriges befolkning samt 90 procent av Sveriges yta.

Abonnemanget finns att köpa via Com Hems hemsida. Till återförsäljare ska det komma under andra kvartalet 2019. Till en början kostar abonnemanget från 99 kronor i månaden i tre månader oavsett hur mycket surf vi vill ha. Efter tre månader kostar det 99 kronor i månaden för 5 GB, 249 kronor för 10 GB, 299 kronor för 20 GB eller 499 kronor för obegränsad surf och telefoni. Alla abonnemang är utan bindningstid.