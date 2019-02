I samband med MWC-mässan i Barcelona har USB Implementers Forum (USB-IF) presenterat USB 3.2 Gen 2x2, vilket ska ge överföringshastigheter på uppemot 20 gigabit per sekund.

Samtidigt har organisationen bestämt sig för att döpa om de tidigare versionerna av usb, vilket riskerar att skapa en hel del förvirring i branschen.

Sålunda har man bytt namn på usb 3.1 Gen 2 till usb 3.2 Gen 2, medan usb 3.1 Gen 1 har döpts om till usb 3.2 Gen 1. För att öka förvirringen ytterligare används dessutom marknadsföringsnamnet ”SuperSpeed USB” för alla tre versionerna, rapporterar Tom’s Hardware.

I sammanhanget bör det påpekas att Gen 1 har en överföringshastighet på 5 gigabit per sekund, medan Gen 2 har en överföringshastighet på 10 gigabit per sekund. Gen 2x2 har som sagt en överföringshastighet på 20 gigabit per sekund, men det krävs att din enhet har stöd för usb-c för att komma upp i den hastigheten.