"5g". Frågan är om ett ord någonsin studsat lika flitigt mellan väggarna på Mobile World Congress i Barcelona. På mobilmässan, som ägde rum tidigare i vår, spände tusentals aktörer sina muskler. Tillverkarna stoltserade med sina första 5g-kompatibla smartphones. I Ericssons monter – mässans överlägset största – ägnades nästan allt utrymme åt att visa hur nästa generations mobilnät väntas revolutionera livet för både företag och privatkonsumenter.

Interaktiva sportupplevelser, uppkopplade läkarundersökningar i realtid, distansstyrning av fordon och världens första 5g-tweet slogs om uppmärksamheten. En trappa upp från mässhallarna genomfördes världens första livesända patientoperation där den ansvariga kirurgen befann sig flera kilometer från sjukhuset och i stället ledde arbetet via en hypersnabb 5g-uppkoppling – helt utan fördröjningar.

En gängse uppfattning om 5g är att industrin, sjukvården och andra samhällsbärande funktioner kommer att vinna mest på de halsbrytande hastigheter och den i stort sett obefintliga fördröjning tekniken väntas ge. Exakt hur konsumenternas teknikliv påverkas hänger fortfarande på en rad olika faktorer, samtidigt som kunskapen om vad 5g är och vad det möjliggör är ojämnt fördelad på en global nivå.

Fullt av konsument-case på MWC

Ericsson, en av världens storspelare när det kommer till nätverks- och telekommunikationsteknik, har därför tagit en pådrivande roll också när det kommer till att synliggöra konsumentnyttan kring 5g. På MWC träffar vi Jasmeet Singh Sethi, chef för Ericssons Consumer Lab. En viktig del av hans arbete är att sprida kunskap om 5g-tekniken och utmana antaganden om upplevda problemfaktorer inför utrullningen.

Foto: Mattias Inghe På Ericsson arbetar Jasmeet Singh Sethi hårt för att visa på konsumentnyttan och de många potentiella användningsområdena för 5g.

– En utbredd uppfattning är att konsumenter inte skulle kunna dra nytta av 5g på kort sikt. Men tittar vi på tätbefolkade platser idag där många surfar samtidigt – som T-centralen eller Stureplan i Stockholm – skulle 5g snabbt få en värdefull roll i att avlasta överbefolkade wifi-hotspots eller 4g-nät. I länder som USA, där många hushåll har få bredbandsalternativ, ser vi också 5g-abonnemang som ett nytt erbjudande operatörerna kan satsa på för att skapa valfrihet.

Just avsaknaden av kortsiktig nytta är ett av fyra antaganden Jasmeet Singh Sethi menar att konsumentmarknaden kämpar med just nu. De tre andra är en upplevd brist på användningsområden, en övertro på smartphonens roll för 5g-teknikens framgångar och att nuvarande användarmönster skulle vara en bra indikator på hur vi surfar på nätet även i framtiden.

5g ger initiativet tillbaka till de operatörer som vill vara i framkant

– Vi har identifierat 28 intressanta användningsområden för konsumenter, och visar upp flera av dem här på MWC. Framför allt inom gaming och sportupplevelser, där vi också ser att kundbasen till viss del är beredda att lägga mer pengar för att få helt nya sätt att ta del av innehåll, säger Jasmeet Singh Sethi.

Under rundturen hos Ericsson får vi bland annat prova ett vr-baserat koncept där en racingtävling direktsänds via ett stort antal 5g-uppkopplade kameror. Vi kan sedan – via en mobilapp eller ett vr-headset för maximal inlevelse – fritt byta mellan olika kameravinklar och på så vis bli vår egen sändningsproducent. Kapaciteten hos 4g-nätet skulle få svårt att hantera den enorma mängden samtidiga dataströmmar, vilket hade lett till fördröjningar som gjort upplevelsen omöjlig att njuta av.

Foto: Billy Ekblom Ericsson demonstrerar en interaktiv racingsändning, där tittaren själv kan zappa mellan ett stort antal 5g-uppkopplade kameror via mobilen eller med ett vr-headset. Mjukvaran har utvecklats av svenska Tension Graphics.

Nya typer av konsumentupplevelser ställer också nya krav på operatörerna, säger Jasmeet Singh Sethi.

– 5g ger initiativet tillbaka till de operatörer som vill vara i framkant. De borde själva vara med och ta fram nya tjänster för att förbli attraktiva för kunderna. En annan utmaning blir prismodellen. Att fortsätta ta betalt efter antal förbrukade gigabyte blir omodernt – i stället gäller det att se värdet i en viss tjänst eller upplevelse och sätta ett pris därefter.

Ivriga operatörer i startgroparna

Hos de svenska operatörerna är förberedelserna igång sedan länge. Telia lanserade tidigare i år kommunikationskonceptet Folknätet. Nu väntar man spänt på den frekvenstilldelning inom 3,4-3,8 GHz-bandet, som sägs bli den huvudsakliga utvecklingskanalen för 5g-nätet. PTS har målet att dela ut frekvenserna i slutet av 2019, och innan det skett kan vi knappast säga att utrullningen kommit igång på allvar.

– Avsaknaden av tillstånd, tillsammans med en brist på 5g-kompatibla enheter, är just nu två begränsande faktorer i utrullningen. Skulle tilldelningen dra ut på tiden vore det olyckligt för Sverige.

Det säger Mats Lundbäck, som är teknisk chef på Telia Sverige. Även om operatören hittills främst ägnat sig åt att kratta manegen för industriella samarbeten – till exempel inom fordonsindustrin – har man identifierat flera intressanta användarscenarion för konsumenter.

– Historiskt sett har vi varit duktiga på att anpassa oss efter den tekniska utvecklingen. 5g blir inget undantag. Idag ser vi bland annat stora, vikbara mobilskärmar, molnbaserade speltjänster och olika tillämpningar inom ar och vr, scenarion som kommer att dra direkt nytta av de snabba hastigheter och den låga fördröjning 5g ger. När beräkningskraften som krävs för att driva dessa tjänster flyttas upp i molnet öppnas det upp för helt nya verksamhetsområden.

Foto: Billy Ekblom Mats Lundbäck, teknisk chef på Telia Sverige.

I februari presenterade Telia ett samarbete med Sveriges Olympiska Akademi. 5g-uppkopplade sensorer, som i realtid ger feedback på roddtag, löpsteg och andra kritiska moment, fästs på professionella idrottare och medför en ny typ av analys som tekniskt sett inte varit möjlig tidigare.

– Därifrån är steget inte långt till glada motionärer, som på så sätt kan dra nytta av pulsklockor och andra träningsprylar på ett helt nytt sätt, säger Mats Lundbäck.

5g ger oss möjligheten att erbjuda mer anpassade tjänster, och det kommer att uppstå nya modeller som går bortom hastighet och datamängd

Just det samarbetet har teknikhögskolan KTH varit delaktig i. På samma lärosäte var Telia med och invigde Sveriges första 5g-nät i december 2018. Nu pågår experimentverkstaden för fullt.

– Det är en viktig och typisk innovationsmiljö för oss att vara verksamma i. KTH-samarbetet står för vår breda del av de 5g-projekt som nu drivs bakom kulisserna, säger Mats Lundbäck.

Med 5g är inget annat än en explosionsartad ökning av mobil datatrafik att vänta. Hur ska operatörerna då ta betalt för sina tjänster? Mats Lundbäck menar att man lär fortsätta med en affärsmodell som baseras på förbrukning, men att denna snarare väntas bli en del av ett betydligt större urval för konsumenterna.

– 5g ger oss möjligheten att erbjuda mer anpassade tjänster, och det kommer att uppstå nya modeller som går bortom hastighet och datamängd. Det blir en stor omställning för oss och andra operatörer, och vi kan mycket väl komma att etablera nya samarbeten med tjänsteleverantörer på en mängd områden. Men först måste alltså infrastrukturen komma på plats – vilket startar under 2020 efter att frekvenserna auktionerats ut.

Foto: Telia I december invigdes Sveriges första 5g-nät på KTH i Stockholm. På bilden syns Telias vd Johan Dennelind, Ericssons vd och koncernchef Börje Ekholm samt Jan Gulliksen, KTH:s vicerektor för digitalisering.

Vilken roll kommer 5g att spela i er tolkning av det ni kallar Folknätet?

– Vår traditionella syn på saken är att det ska fungera överallt, från yttersta glesbygd till stora städer. 5g kopplar loss dig från väggen och tar folknätet till en ny nivå. Vår ambition är att det på sikt ska finnas över hela Sverige.

Andreas Kristensson, ansvarig för innovation på Telenor, är inne på samma spår som Telia när det kommer till operatörernas roll i en framtida, 5g-präglad värld.

På samma sätt som 4g möjliggjorde streamingtjänster för film- och tv-serier kan 5g bli en katalysator för hela spelindustrin

– I vissa fall kommer vi nog att ha en mer indirekt relation med kunderna, och i stället vara en del av andra tjänsteleverantörers värdekedjor. Det kan handla om Netflix-abonnemang, molnbaserade datorspelstjänster där en viss datamängd ingår, eller 5g-tv där huvudrelationen i stället är med tv-operatören, som inte nödvändigtvis behöver vara Telenor.

Flera hårdvarutillverkare visade upp 5g-baserade lösningar för spelande under MWC-mässan. Senare under våren fick vi även nyheter på mjukvarufronten, när Google lanserade sin molntjänst Stadia, som innan årets slut ska möjliggöra datorspelande direkt i webbläsaren – med minimal fördröjning oavsett vilken enhet du använder dig av. Och här ser operatörerna naturligtvis möjligheter.

– På samma sätt som 4g möjliggjorde streamingtjänster för film- och tv-serier kan 5g bli en katalysator för hela spelindustrin. Den låga fördröjningen är den främsta dragningskraften. När du exempelvis spelar Fifa på språng måste allt ske blixtsnabbt. Här kommer operatörerna att vara på hugget för att forma nya samarbeten, säger Andreas Kristensson.

Foto: Telenor Andreas Kristensson, innovationschef på Telenor, tror att 5g kan bli en katalysator för hela spelbranschen.

Men möjligheterna med 5g sträcker sig mycket längre än så, menar han.

– Ponera att du i framtiden kanske inte ens lägger 15-20 000 kronor på en ny tv-apparat, utan snarare betalar för uppkoppling och åtkomst till ett bibliotek med spel, filmer och tv-serier i ett slags abonnemang där själva hårdvaran ingår. Och allt kommer inte baseras på dataförbrukning. Jag tror att konsumenterna i större utsträckning kommer att betala för själva värdet på en specifik tjänst snarare än hur många gigabyte de förbrukar i månaden.

Vänta dig inte några 5g-mirakel 2019

Ericsson och många andra pekar på runt två år som en rimlig tidshorisont för när 5g blir tillgängligt för alla. Men redan nu släpps alltså de första telefonerna med inbyggda 5g-modem i de länder som hunnit längst med utbyggnaden av det nya mobilnätet.

Enligt Jasmeet Singh Sethi, Ericsson, är tanken på smartphones som avgörande "silver bullet" för teknikens framgång inte helt rimlig. Det handlar snarare om flera heta tekniktrender som samverkar.

– Givetvis kommer våra mobiler att fortsätta utvecklas. 5g, men också vikbara enheter, högupplösta 8k-skärmar, ai och mer avancerad biometri är några exempel. När vi går ut med undersökningar till konsumenter är det faktiskt ar-glasögon som antas bli den hetaste produkten.

Initialt behöver du nästan vara en extremanvändare för att märka skillnaderna mot 4g

Just nu händer det mycket kring 5g på industrifronten i Sverige. I mars invigdes landets första industriella 5g-nät av Ericsson och Telia hos Volvo Construction Equipment i Eskilstuna. Tanken är att låta en stor aktör laborera med fjärrstyrning av tunga fordon och andra uppkopplade system.

Det är långt ifrån den konsumentfokuserade 5g-upplevelse vi pratat om här, men det säger också något om utvecklingen. Fredrik Tufvesson, som är professor i radiosystem vid Lunds Universitet, bekräftar bilden av att det inte är vanliga användare som sitter i förarsätet.

– Det är klart att du kommer att kunna åka snålskjuts på högre hastigheter och lägre fördröjningar, men initialt behöver du nästan vara en extremanvändare för att märka skillnaderna mot 4g.

"5g är här" förkunnade Oneplus och flera andra mobiltillverkare under MWC-mässan i februari. En 5g-kompatibel version av nästa Oneplus-telefon väntas lanseras på utvalda marknader – dock ej Sverige – under 2019. På bilden demonstreras en molnbaserad spellösning ihop med Qualcomm.

Medan Sverige fortfarande väntar på det där riktiga startskottet har USA kommit betydligt längre med sina konsumentorienterade 5g-planer. Tidigt i april kunde operatören Verizon lansera mobilanpassade 5g-tjänster i utvalda storstäder, men erbjöd sedan tidigare även "hemma-5g" i utvalda områden.

– Där har operatörerna pushat på. I USA har man inte alls haft samma möjligheter att förse sina kunder med snabba fiberuppkopplingar och har legat efter länder som Sverige. Vi och stora delar av Europa har i stället fokuserat på industriell utveckling. Men visst kan 5g bli ett starkt alternativ till fiberuppkoppling även här, men då främst i områden som saknar bra tillgång till sådan. Jag tänker på skärgårdsmiljö och annan glesbygd där det periodvis vistas mycket människor, säger Fredrik Tufvesson.

Ingen av de mobiltelefoner med 5g-stöd som visades upp på MWC är i skrivande stund Sverigeaktuell. Det är främst väntan på 3,5 GHz-bandet som bromsar lanseringarna. Men när det drar igång på riktigt – vad har man att vinna på att skaffa en telefon som kan kommunicera via 5g?

– Till en början kommer du att vara rätt ensam om utrymmet och kan komma närmare den teoretiska maxprestandan. Om tre-fyra år kommer det att vara självklart med 5g-stöd hos de telefoner som släpps i Sverige. Därefter lär det framför allt att handla om möjligheterna att obehindrat strömma högupplöst video i 4k- eller rent av 8k-upplösningar, och olika satsningar som förenklar för onlinespelarna. Men framför allt handlar alltså 5g om att göra skillnad i hela digitaliseringsvågen inom industrin, där kombinationen av pålitlighet och låg fördröjning är som allra viktigast.