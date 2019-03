Det första intrycket av Goose VPN är mycket bra. De bjuder på en hel gratismånad för att man ska kunna testa tjänsten ordentligt, vilket är generöst tilltaget och något som fler vpn-tjänster borde ta efter.

Även möjligheten att teckna ett relativt billigt abonnemang (32 kronor i månaden) med begränsad datatrafik (50 GB per månad) är bra, särskilt för den som inte är intresserad av att streama film och video.

Tyvärr slutar det positiva för Goose VPN där och resten av testet bjuder i stort sett bara på större eller mindre besvikelser.

Till att börja med är de abonnemang som inte är begränsade väldigt dyra. Månadskostnaden vid ett årsabonnemang är 53 kronor (4,99 euro) och betalar du per månad kostar det hela 137 kronor (12,99 euro). Några andra abonnemangsalternativ än dessa finns inte.

Långsamt och instabilt

Goose VPN har servrar i 25 länder, vilket relativt sett är ganska få. Bland dessa finns servrar i Sverige, Storbritannien och USA. Att komma åt SVT Play via de svenska servrarna fungerar utmärkt, samma sak för BBC Iplayer via de brittiska. Däremot fungerar det inte att komma åt amerikanska Netflix.

Hastighetsmässigt är uppkopplingen mot svensk server helt okej med 83 Mbit/s och en svarstid på 4 ms. Men för de brittiska och amerikanska är hastigheterna usla. 32 Mbit/s för de brittiska och ynka 28 Mbit/s för de amerikanska är en stor besvikelse.

Inställningsmöjligheterna är få, men programmet har i alla fall en kill switch.

Än värre är att det allt för ofta inte ens går att koppa upp mot dessa servrar. Visserligen går det efter en liten stund, men för en vpn-tjänst är det inte godkänt.

Goose VPN har program för både pc och Mac och båda är försedda med en kill switch-funktion.

Omdöme

Goose vpn bjuder visserligen på en hel gratismånad, men i övrigt finns inte mycket positivt med tjänsten. Den är dyr, långsam och instabil och inget vi kan rekommendera.

Fakta Goose VPN

Testad: Mars 2018

Kontakt: goosevpn.com

Antal servrar: Okänt antal servrar i 25 länder.

Sajt på svenska: Nej.

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Snitthastighet svensk server: 83 Mbit/s, svarstid 4 ms.

Snitthastighet brittisk server: 32 Mbit/s, svarstid 38 ms.

Snitthastighet amerikansk server: 28 Mbit/s, svarstid 145 ms.

Åtkomst till SVT play: Ja.

Åtkomst till BBC Iplayer: Ja.

Åtkomst till amerikanska Netflix: Nej.

Pris vid månadsbetalning: 137 kronor (12,99 euro) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 53 kronor (4,99 euro) per månad.

Övriga prisalternativ: Max 50 GB datatrafik för 32 kronor (2,99 euro) per månad.

Ladda ner Goose vpn här!

Billigt 50 GB-alternativ.

Första månaden gratis.

BBC Iplayer och SVT Play.

Få länder.

Dyrt.

Bitvis svårt att koppla upp.

Långsamt.

Ej amerikanska Netflix.