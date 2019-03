Under vinjetten Konsumentakuten har vi på PC för Alla granskat flertalet företag, belyst tveksamma metoder och hjälpt konsumenter att få rätt. Då och då har vi också slagits av hur företag tillåts komma undan med sina oseriösa metoder.

Idag finns ett närmast oändligt antal alternativ, oavsett om du letar kläder, usb-laddare eller en ny bärbar dator. Många butiker är också baserade internationellt, trots att man frontar med en svensk sajt och svenska priser.

Som konsument bör du så klart göra din research innan köp, men samtidigt har det blivit allt lättare att manipulera systemet. I en av våra senaste granskningar tar vi upp en butik med många följare i sociala medier, och ett gott omdöme på den populära betygssajten Trustpilot.

Vid en första anblick finns det kanske inte skäl att misstänka något fuffens här, men tittar vi närmare på omdömena är det enkelt att se ett mönster. Många omdömen är postade i sjok; de dyker helt enkelt upp väldigt många omdömen under enskilda dagar. Och de allra flesta av dessa är postade av användare utan profilbild som ger butiken i fråga full pott på knagglig svenska. Klickar vi oss in på deras profiler har de i regel enbart skrivit omdömen om den berörda butiken, andra butiker verkar de vara ointresserade av.

Problemet med den här typen av betygssajter har vi tagit upp tidigare, men det tål att sägas igen. I många fall görs det nämligen ingen som helst kontroll om vi som användare faktiskt har handlat från butiken i fråga, eller ätit på restaurangen vi precis gett högsta möjliga betyg.

På Trustpilot skrev vi precis ett omdöme av Webhallen. Det tog inte ens en minut att sätta upp ett konto med ett oseriöst namn, bekräfta kontot och få den korta recensionen publicerad. Samma sak har vi tidigare gjort med Tripsadvisor, så Trustpilot är knappast ensamma om att strunta i bakgrundskontrollen.

På någon minut fick vi vårt omdöme publicerat på Trustpilot.

Dessa sajter har fått enorm makt över våra konsumtionsvanor. En undersökning från Bright Local visar att 97 procent av konsumenter läser recensioner innan man köper något – och att 86 procent av dessa inte alltid kan se skillnad på en verklig recension och en falsk recension. Samma undersökning visar också att hälften av användarna är tveksamma till att handla av ett företag som inte har åtminstone fyra stjärnor i genomsnitt.

Ett seriöst företag får bra betyg på det naturliga sättet, det vill säga genom att behandla sina kunder schysst och regelrätt. Samtidigt finns det genvägar att ta, som bland annat den här Cracked-artikeln visar. För en summa pengar går det att köpa sig till bra recensioner, och därmed kan en okänd och kanske oseriös butik snabbt få ett riktigt högt betygssnitt.

Det finns naturligtvis en risk för att bli ertappad med fingrarna i syltburken – inte sällan med konsekvenser i form av böter. Dessutom är det hyfsat uppenbart att det rör sig om fejkade recensioner för den som läser omdömena mer noggrant. Samtidigt tycks bedragarna hela tiden slipa sina metoder, vilket gör att vi verkligen behöver ta oss tiden för att upptäcka tveksamheter.

Tre varningssignaler – så ser du om företaget har mixtrat med sina omdömen

Hur ser profilen ut?

Betygssajterna tillhandahåller flera verktyg för att ge högre trovärdighet åt seriösa betygssättare; bland annat möjligheten att ladda upp bild. Om du klickar på användarnamnet på exempelvis Trustpilot kan du också se vilka butiker denna tidigare har betygsatt. Har användaren enbart betygsatt den butik du kollar upp behöver det visserligen inte betyda något, men risken är större än om användaren har satt många betyg.

Hur är språket?

Köpta recensioner tycks nästan alltid ha en sak gemensamt: De har tydliga brister i språket. Anledningen till detta är att de oftast köps in från ett annat land, och att de som skriver dem sedan översätter genom exempelvis Google Translate. Återigen, det behöver inte betyda att de är falska, människor kan av olika anledningar stava olika mycket korrekt. Håll utkik efter mönster.

När publiceras omdömena?

Oftast dyker fejkade omdömen upp i sjok under specifika datum. Men att många omdömen publiceras på samma dag behöver inte betyda att något är fuffens. Det kan lika gärna betyda att en butik har samlat in omdömen retroaktivt, eller att det har varit en större rea under en specifik dag. Men om du ser ett mönster här, särskilt i kombination med ovanstående kan det vara läge att ta sig en funderare på om butiken är seriös eller inte.

Och två andra punkter att ha i åtanke innan köpet

Hur bemöter företag kritik

Har företaget en Facebook-profil? Gå in och kolla om man svarar på frågor från kunder. Ett seriöst företag bemöter kritik och hjälper till med oklarheter. Har företaget helt stängt av möjligheten för kunder att skriva frågor på deras Facebook-sida tyder det på att man inte prioriterar supportdelen särskilt högt.

Googla

Vad finns det för information att hitta på nätet? Har vi eller någon annan publikation tagit upp ärenden? Är forummedlemmar upprörda över något? Ägna fem minuter åt att söka på Google efter information, oavsett om du ser några tveksamheter i övrigt eller inte.