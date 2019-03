Ssd:er revolutionerade lagringen i persondatorer och var ett enormt framsteg jämfört med traditionella hårddiskar, framför allt för systemskivor där den snabba läsningen av små slumpvisa filer gör stor skillnad. De senaste åren har nvme-tekniken inneburit en i rena siffror ännu större förbättring.

Medan sata-baserade ssd:er har ett hastighetstak kring 500 megabyte per sekund kommer dagens snabbaste lagring upp i över 3 000 megabyte per sekund. Det enda kruxet är att det är betydligt dyrare.

Priset är vad Western Digital siktar in sig på med en ny serie nvme-stickor under namnet WD Blue SN500. Läs- och skrivhastigheterna är inte lika extrema – omkring 1 700 respektive 1450 megabyte per sekund – men priset är ungefär hälften av Samsungs 960 Evo.

De nya stickorna kan alltså bli ett mellanting för de som tycker annan nvme-lagring är lite väl dyrt men sata-baserad ssd för långsamt. Det gör det också lättare att välja lite större lagring utan att spräcka budgeten.

WD Blue SN500 har redan sålts till laptoptillverkare en tid och finns i storlekarna 250 och 500 gigabyte, med priser motsvarande cirka 500 och 725 kronor. Datum för allmän säljstart har inte avslöjats.