IP Vanish erbjuder ingen gratis- eller prova på-variant av sin tjänst. Visserligen har man en sju dagar lång pengarna tillbaka-garanti (något man också infriar utan större protester), men det känns ändå omständligt att behöva kräva pengarna tillbaka om vi inte är nöjda.

Och hur nöjda blir vi då med IP Vanish? Jodå, hyfsat nöjda – även om tjänsten också har ett par brister.

Att skapa ett konto, ladda ned klienten och koppla upp sig är enkelt. Du kan antingen välja en quick connect, där programmet självt väljer bästa stad och server för landet du vill koppla upp dig mot. Eller så går det att få upp en komplett serverlista med alla länder, städer och servrar som finns tillgängliga.

Och det finns drygt 1 200 servrar i 51 olika länder.

Väl uppkopplad är det också både snabbt och stabilt. Hastigheterna mot svenska servrar är imponerande 98 Mbit/s. För brittiska och amerikanska servrar är det inte riktigt lika bra siffror, men ändå fullt godkända 65 Mbit/s för de amerikanska och 55 Mbit/s för de brittiska.

Dyrt

Det negativa då? Framför allt dras betyget ned av att IP Vanish är dyrt. Hela 60 kronor (6,5 dollar) per månad kostar det vid ett helårsabonnemang. Det är helt klart bland de högre priserna hos de vpn-tjänster vi har testat. Och väljer du att betala månadsvis kostar det ännu mer, 92 kronor (tio dollar) per månad. Det finns heller inga långtidsabonnemang som kan få ned kostnaden, bara en tremånadersvariant för 83 kronor (nio dollar) per månad.

Det finns både ett enkelt och ett mer avancerat sätt att koppla upp på.

Ett annat minus är att det inte går att komma åt BBC Iplayer via de brittiska servrarna. Däremot fungerar det utmärkt att komma åt SVT Play via de svenska och amerikanska Netflix via de amerikanska.

Omdöme

IP Vanish VPN är hyfsat snabbt, stabilt och har många servrar i många länder. Tyvärr är dock månadskostnaden hög och det går inte att komma åt brittiska BBC Iplayer. Tjänsten är bra, men det finns också bättre alternativ.

Fakta IPVanish VPN

Testad: Mars 2018

Kontakt: www.ipvanish.com

Företagets land: USA

Antal servrar: 1200+ servrar i 51 länder.

Sajt på svenska: Nej.

Program på svenska: Nej.

Program till pc: Ja.

Program till mac: Ja.

Kill switch: Ja.

Snitthastighet svensk server: 98 Mbit/s, svarstid 4 ms.

Snitthastighet brittisk server: 55 Mbit/s, svarstid 72 ms.

Snitthastighet amerikansk server: 65 Mbit/s, svarstid 114 ms.

Åtkomst till SVT play: Ja.

Åtkomst till BBC Iplayer: Nej.

Åtkomst till amerikanska Netflix: Ja.

Pris vid månadsbetalning: 92 kronor (10 dollar) per månad.

Pris vid helårsabonnemang: 60 kronor (6,5 dollar) per månad.

Övriga prisalternativ: Tre månader för 83 kronor (9 dollar) per månad.

Många servrar i många länder.

Relativt snabbt och stabilt.

Amerikanska Netflix och SVT Play.

Dyrt.

Inget prova på- eller gratisalternativ.

Ej BBC Iplayer.