Minecraft är inte direkt känt för att ha marknadens hetaste grafik, men med ett shader-paket blir spelets grafik avsevärt modernare. Med rätt shaders kan det till och med få några av spelvärldens senaste grafiknyheter.

Det visar en ny version av Sonic Ether’s Unbelievable Shaders (SEUS), rapporterar PC Gamer.

Utvecklarna har nämligen lagt till stöd för path tracing, en typ av raytracing. Det innebär att ljuset från olika ljuskällor reflekteras och bryts på ett mer eller mindre naturtroget sätt. Lägg till en ny ljuskälla med en annan färg och genast ändras ljuset i rummet. Öppna en vägg och placera ett fönster med spröjs – vips syns skuggor av spröjsen mot väggarna i rummet.

Men Minecrafts spelmotor är inte den effektivaste, och det märks. Twitter-användaren @notglacier skriver att hen har en dator med Intel Core I9-9900k-processor och Geforce GTX 1070 Ti, och får ut mellan 25 och 40 bilder per sekund med shader-paketet aktiverat.

they added ray tracing in the new minecraft shader dev build i am absolutely shitting myself pic.twitter.com/sEbY78Vuz5