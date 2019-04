Testad produkt: HyperX QuadCast

En bra bordsmikrofon med proffskvalitet till datorn är något som fler kan ha glädje av än de tror. Dessa säljs ofta som podcast- vlogging- eller streaming-mikrofoner, och har flera andra användningsområden. Vill du till exempel göra en enklare videoproduktion med berättarröst så är bra ljud något som höjer upplevelsen, och kan också göra videokonferenser proffsigare.

Hyperx är ett varumärke från Kingston, som vi mest känner som en tillverkare av datorminnen. Det är väldigt inriktat på spelande, url:en till deras webbsajt är till exempel Hyperxgaming.com. Här tittar vi på Quadcast, en mikrofon som är både praktisk och lite extra mångsidig.

Stor gain-ratt i botten.

Bekant form och egen stil

Den har en klassisk form av en cylindrisk kondensatormick för studiobruk, fast med Hyperx lite egna gaming-stil, vilket innebär rödsvarta färger och till och med inbyggd led-belysning. Det är dock inte bara för utseendets skull, utan det har en praktisk och riktigt smart funktion. Vi kommer till den strax. Låt oss först fortsätta med det yttre.

Mikrofonen kommer förmonterad på ett stadigt litet bordsstativ, och vi får också med en adapter för att montera den på valfritt annat stativ eller arm. Med stativet kan vi vinkla mikrofonen bakåt, för att få riktade ljudupptagning åt rätt håll, men den är inte justerbar i höjdled.

Mikrofonen har stötdämpande upphängning i elastiska snoddar runtom, vilket gör att den blir mindre känslig för att du till exempel stöter i bordet den står på eller skriver på ett tangentbord. Knappklicken hörs dock fortfarande bra så det är ingen bot mot alla störningar, men den dämpar bättre än andra liknande mikrofoner vi använt.

På baksidan sitter en mini-usb-kontakt för anslutning till datorn och en 3,5 mm hörlursport. Dessa är lite halvknepiga att plugga in, då stativet är i vägen. Det går med lite tålamod, och det är ju ingenting du behöver göra dagligen. Via hörlurarna får du datorns ljud blandat med medhörning direkt från mikrofonen.

Välbyggda, tysta kontroller

Undersidan av cylindern är en stor ratt där du ställer in mikrofonens gain (ljudkänslighet och förförstärkning). Den glider knäpptyst och kan därmed justeras live utan att du får störande ljud om du är lätt på handen. På ovansidan hittar vi en touchkontroll för mute som tystar mikrofonen.

Hyperx Quadcast ger dig fyra mikrofonlägen att välja mellan, inklusive ett för stereo.

Här kommer belysningen vi tidigare nämnde till sin rätt. När mikrofonen spelar in går led-belysningen igång och hela innanmätet glöder rött. Trycker vi på mute-kontrollen så slocknar också dioderna. Det gör att det är lätt att se om du spelar in eller inte.

Precis som gain-kontrollen är mute-knappen väldigt känslig och går att använda utan att du får störande ljud av att du faktiskt petar direkt på mikrofonen. Den registrerar ett tryck nästan utan att vi ens behöver nudda vid den. Och det är inte så att du vanligen är där uppe med händerna, så det är ingen risk att du stänger av den av misstag.

Flera lägen, plus stereo

På mikrofonen sitter också en ratt för att växla mellan fyra mikrofonlägen. Quadcast har tre kondensatorelement inbyggda och kan köras i riktad så kallad njurform, bäst och mest brusfritt om du bara ska spela in din röst. Välj dubbelriktad för när du vill spela in dig plus en annan person mitt emot, eller rundriktad som passar om ni är flera runt ett bord, och slutligen ett stereoläge.

Quadcast installeras enkelt med plug-n-play och åtminstone i Windows 10 behövs det inget mer än att ansluta den och vänta några sekunder. Du kan behöva välja den manuellt som ljud in- och ljud ut-enhet i vissa program, men för det mesta fungerar det direkt efter inpluggning.

Allt detta gör att det är en mikrofon som är mångsidig och lätt att hantera. Det märks att tillverkaren tänkt till ordentligt runt flera smarta detaljer.

När mikrofonen är igång ger den ifrån sig ett glödande rött sken.

Välbalanserat ljud

Det viktigaste är dock att det låter bra. Och även på den punkten levererar Quadcast. Det är kort och gott en av de bästa mikrofonerna i klassen, och ger dig pålitlig ljudupptagning väl anpassad för röst, i nära proffsig studiokvalitet.

En del konkurrerande mikrofoner kan behöva equalizerkontroll eller kompressor på datorsidan, men Quadcast ger behaglig värme i bas- och mellanregister och gott om detaljer i diskanten, utan att något av det heller känns överdrivet.

Den är också bra på att ignorera störande brus i rummet. Den gör det inte såvitt vi kan se med aktiva brusfilter, utan bara med bra kvalitet på mikrofonerna. Vi spelade in röst med det riktade läget och hade en flåsande stationär pc snett bakom oss, men så länger vi var försiktiga med gain-kontrollen kunde den knappt höras alls.

Enkelt puffskydd, räcker till viss del

Bakom metallgallret i mickens yta sitter ett inbyggt skydd som tar bort en del puffljud. Men det är inte jätteeffektivt. Bra mikrofonvana (som att inte prata rakt in i micken utan lite vid sidan av), eller en separat puffskärm framför rekommenderas.

Det är egentligen bara en sak vi saknar i Quadcast. Hörlursutgången har ingen volymkontroll. För att ändra volym på ljudet från datorn får vi använda systemljudsreglaget i Windows. Det gör att det kan vara lite pilligt att få till rätt nivå i hörlurar. Medhörningen går inte heller att avaktivera, vilket i vissa lägen hade kunnat vara trevligt.

Omdöme

Är du ute efter en röstmikrofon till podcasten, vloggandet, videoprojektet, eller vill streama som ett proffs, bör du definitivt ge Hyperx Quadcast en chans. För cirka 1 500 kronor är det mycket kvalitet i ett snyggt, smart paket, och den bästa mikrofon i denna kategori som vi haft äran att prova på.

Hyperx Quadcast

Testad: April 2018

Tillverkare: Hyperx / Kingston

Anslutning: Mini usb 2.0

Mikrofonteknik: Kondensator

Samplingsfrekvens: 48 kHz

Bitdjup: 16

Mikrofonlägen: Riktad, rundupptagande, stereo, tvåriktad

Systemkrav: Windows 7, 8.1, 10 eller Mac OS (10.10 eller nyare)

Storlek (inkl stativ): 10 x 12,2 x 24,8 cm

Vikt (inkl stativ): 0,7 kg

Rek. pris: 1 500 kronor.

Pris: 1 499 kr hos Webhallen.

Fin, välbalanserad ljudupptagning.

Låg brusnivå.

Flera mikrofonlägen inklusive stereo.

Smarta, praktiska kontroller.

Aningen stor.

Ingen volymkontroll för hörlur.