På sin årliga globala presskonferens i New York avslöjade Acer ett helt gäng kommande nyheter. PC för Alla var på plats och kollade in vad du kan förvänta dig av datortillverkaren under resten av året.

De senaste åren har Acer fokuserat hårt på att etablera datorserierna Swift, Spin och Switch, men dessa såg vi knappt något av alls här. Och de nämndes knappt alls under presentationen, som vanligt ledd av Acers alltid lika entusiastiska vd Jason Chen.

Endast en ny Spin 3 lanserades. Det var en rätt så bastant och tung modell med fyrkärnig Core i7-processor, Geforce MX230-grafik och 14-tumsskärm. Den kommer till Sverige i juni och kostar 7 990 kronor.

Nya Acer Spin 3, ska tydligen vara inriktad mot "young professionals".

Ny serie Aspire-laptops

Istället fick vi bekanta oss med en ny serie Aspire-datorer, med samma namnstrategi som Swift, Spin, och Switch-datorerna. De heter Aspire 3, 5 och 7 i olika pris- och prestandaklasser. De ser ut att vara lite tyngre men också lite kraftfullare kusiner till de slimmade och lätta Swift-datorerna, och har fyrkärnig Core-processor och Geforce MX250 eller AMD Ryzen och Radeon RX 540-grafik.

Det är ett gäng enkla, men välbyggda, laptops som inte sticker ut på något sätt när vi provar dem lite snabbt. Men det är ju inte heller tanken med denna typ av bruksdator. Den ska vara prisvärd, bekväm, och bra nog att göra jobbet. På de punkterna ser det ut som att Acer levererar.

Datorerna släpps i två omgångar i Sverige, Aspire 5 kommer i maj, och de andra två ska komma i juni. Endast en modell, Aspire 7, har fått svenskt pris, och kostar från 10 990 kronor.

Aspire-datorerna drog inte flest folk till sig i utställningshallen, men hade ändå sina besökare.

Proffsigare Chromebookar

Mer intressant var presentationen av två nya Chromebook-modeller. Acer följer här trenden med alltmer kraftfulla och avancerade Chromebookar som vi sett i till exempel Lenovo Yoga Chromebook C630 och HP Chromebook X2.

De två modellerna, med 14 respektive 15,6-tumsskärm, har stabilt och lyxigt aluminiumchassi, slimmad design med riktiga premiumvibbar. Byggkvaliteten i chassi och tangentbord känns genuin och de gör inte bort sig sida vid sida med en Macbook, en Dell XPS eller en HP Elitebook i mötesrummet. Bägge modellerna har breda tangentbord med sifferknappsats, fingeravtrycksläsare, vidvinklig webbkamera, skärm med pek och fullt stöd för Androidappar.

De är bestyckade med åttonde generationens Core-processorer, som bäst fyrkärniga Core i5-8250U, men det finns även Core i3, Celeron och Pentium-modeller. De släpps någon gång i sommar i Sverige, med ett startpris på lite drygt 6 000 kronor.

Vilken processor, minneskonfiguration (8 eller 16 GB ram) och lagring (mellan 32 och 128 GB emmc) man får för den slanten är oklart, men vi håller en tumme för att det finns kraftfulla konfigurationer att köpa.

Kraftfullare och lyxigare Chromebookar är en uppåtgående trend, som Acer nu hakar på. Här är Acer Chromebook 714, den lite mindre av de två modeller som lanserades.

Ny maxad gaminglaptop med pinfärsk processor

Gaming-datorerna har också fått sig ett gäng uppgraderingar och Acer presenterade nya modeller av Nitro 5 och Nitro 7. Men det handlade mest av allt om nya generationen processorer samt att de nya modellerna har fått 144 Hz-skärm som dessutom har snabba svarstider på 3 millisekunder.

Även dyrare och biffigare laptopen Predator Helios 300 och ännu biffigare desktop-datorn Predator Orion 5000 släpps i nya versioner, men även här handlar det främst om att de moderniseras med nya processorer och färska grafikkort.

Den stora publikdragaren på gaming-sidan är istället en helt ny och maxad laptop, nya Predator Helios 700. Det är en bastant speldator av släpbar modell med 17-tumsskärm av samma snabba typ som de andra speldatorerna, och så mycket prestanda som det praktiskt går att pressa in i en bärbar dator. En liten men kul detalj är att den har stöd för Wifi 6, vilket faktiskt gör den till första laptopen vi ser med det.

Processorn i den är en nionde generationens Intel Core i9, som hittills inte sitter i någon annan laptop. Där är det än så länge bara generation åtta. Vad det innebär i detalj och hur mycket det lyfter prestanda fick vi inte riktigt veta, den nya processorn sägs bli officiell först nästa vecka.

Grafikkortet är ett Geforce RTX 2080 eller Geforce RTX 2070 av större desktop-typ. Den går att pressa mer prestanda ur än den mobila Max-Q-modell som också finns, men är givetvis större.

Predator Helios 700 med tangentbordet framskjutet och extra fläktarna exponerade.

Extra fläktar slajdas fram

Detta kräver också extra kylning, något Acer har löst på ett spektakulärt sätt. Hela toppen av nederdelen, alltså tangentbord, musplatta och ytorna runt dessa, går att skjuta bakåt ungefär en decimeter. Det exponerar två rejäla extra fläktar som pumpar luft till grafikkort och (om vi förstod saken rätt) processor.

Att slajda ner tangentbordet görs manuellt och är lätt, och i både utslajdat och hopskjutet läge får vi en gedigen känsla för att spela eller jobba på. Med tangentbordet framskjutet vinklas delen med musplatta ner, vilken blir jobbig att använda. Men varje gamer med självrespekt har ändå pluggat in en separat mus, så det är inget som bör vara en nackdel.

Helios 700 har också specialknappar för WASD som har stegad tryckkänslighet. Det innebär att man kan få samma effekt som i en spelkontroll, med olika snabb rörelse i spel. För de spel som var installerade på demodatorerna kunde vi dock inte märka av den effekten. Men det kanske kommer framöver med rätt stödprogram eller drivrutiner.

Extra rörliga delar gör oss dock alltid lite oroliga för hållbarheten i längden. Speciellt när de sitter i en så här pass dyr dator. Helios 700 släpps i början av juni och blir din för 27 990 kronor. Det är i klass med andra lika vräkiga bärbara gamingdatorer, och ingenting de allra flesta vill plöja ner i en PC.